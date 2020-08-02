Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı: Esnaf çifte bayram yaptı!

"SAĞLANAN DESTEKLER ÇOK YARARLI OLACAK"

KDV indirimlerinin uygulandığı sektörlerden birisi de konaklama hizmetleri oldu. Söz konusu işletmelerde KDV oranı 2020 sonuna kadar yüzde 8'den yüzde 1'e düşürüldü. Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin, "Sağlanan destekler çok yararlı olacak ancak turizmde yapılan satışlar genellikle uzun vadeli olduğu için desteklerin uzun süreli olması ve devamı çok önemli" diye konuştu.