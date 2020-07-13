Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Sanayide çarklar yeniden hızlanmaya başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sanayi üretimi verileri ile ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Bakan Albayrak, "Sanayide çarklar yeniden hızlanmaya başladı." dedi.

İşte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından yapılan açıklama

SANİYEDE ÇARKLAR HIZLANDI

"Sanayide çarklar yeniden hızlanmaya başladı. Sanayi üretimimiz Mayıs'ta aylık bazda %17,4 oranında arttı.

"HER İKİ ENDEKSTE 'V' ÇIKIŞI İLK SİNYALİNİ GÖRDÜK"

Ayrıca inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi aynı dönemde de %12,5 yükseldi. Her iki endekste 'V' çıkışı ilk sinyalini gördük."