Liste güncellendi! Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 Temmuz evde bakım parası ne kadar?
Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste açıklandı. Temmuz ayı ödemelerinin hangi illere yapıldığı merak ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım maaşı ile ilgili son gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Temmuz zammı ile birlikte evde bakım paralarında artış yaşanı. Peki, evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 Temmuz evde bakım parası ne kadar? İşte cevaplar...
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? sorusu son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Sürekli bakıma muhtaç bir yakınını himaye eden ve bakımını üstlenen kişilere devlet tarafından verilen evde bakım maaşının Temmuz ayı ödemeleri için araştırmalar sürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay verilen evde bakım aylığının bu ay ödemeleri başladı. Peki, 2020 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Temmuz ayı evde bakım parası ne kadar oldu? İşte merak edilenler...
2020 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?
İşte Temmuz ayı evde bakım maaşı yatan iller:
1- Hatay
2- Tokat
3- Bolu
4- Edirne
5- Diyarbakır
6- Kırklareli
7- İzmir
8- Karabük
9- Kayseri
10- Antalya
11- Zonguldak
12- Bilecik
13- Konya
14- Ankara
15- Denizli
16- Afyonkarahisar
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ
SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
EVDE BAKIM AYLIĞI NASIL TAKİP EDİLİR?
Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar.
Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor.
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
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