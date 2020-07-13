Liste güncellendi! Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 Temmuz evde bakım parası ne kadar?

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? sorusu son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Sürekli bakıma muhtaç bir yakınını himaye eden ve bakımını üstlenen kişilere devlet tarafından verilen evde bakım maaşının Temmuz ayı ödemeleri için araştırmalar sürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay verilen evde bakım aylığının bu ay ödemeleri başladı. Peki, 2020 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Temmuz ayı evde bakım parası ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

2020 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

İşte Temmuz ayı evde bakım maaşı yatan iller:

1- Hatay

2- Tokat

3- Bolu

4- Edirne

5- Diyarbakır

6- Kırklareli

7- İzmir

8- Karabük

9- Kayseri

10- Antalya

11- Zonguldak

12- Bilecik

13- Konya

14- Ankara

15- Denizli

16- Afyonkarahisar