Bakan Varank'tan "Sanayi Üretimi Verileri" açıklaması: Endeksin tüm alt kalemleri pozitif gerçekleşti
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sanayi üretimi verileri, mayıs ayında en hızlı toparlanan ilk üç ülkeden biri olduk, endeksin tüm alt kalemleri pozitif gerçekleşti." ifadelerini kullandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sanayi üretimi verileri ile ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Bakan Varank, "Endeksin tüm alt kalemleri pozitif gerçekleşti." dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın o açıklaması
Bakan Varank, "Sanayi üretimi verileri, mayıs ayında en hızlı toparlanan ilk üç ülkeden biri olduk, endeksin tüm alt kalemleri pozitif gerçekleşti." ifadelerini kullandı.
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