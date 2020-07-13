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Bakan Varank'tan "Sanayi Üretimi Verileri" açıklaması: Endeksin tüm alt kalemleri pozitif gerçekleşti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, " verileri, mayıs ayında en hızlı toparlanan ilk üç ülkeden biri olduk, endeksin tüm alt kalemleri pozitif gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.07.2020 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020
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Bakan Varank'tan Sanayi Üretimi Verileri açıklaması: Endeksin tüm alt kalemleri pozitif gerçekleşti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sanayi üretimi verileri ile ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Bakan Varank, "Endeksin tüm alt kalemleri pozitif gerçekleşti." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın o açıklaması

Bakan Varank, "Sanayi üretimi verileri, mayıs ayında en hızlı toparlanan ilk üç ülkeden biri olduk, endeksin tüm alt kalemleri pozitif gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Sanayi üretimi mayısta aylık bazda yüzde 17,4 arttı SON DAKİKA: SANAYİ ÜRETİMİ MAYISTA AYLIK BAZDA YÜZDE 17,4 ARTTI
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