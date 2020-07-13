Bakan Pekcan: Esnaf ve sanatkarların kredileri yapılandırılacak
Son dakika haberine göre... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarların Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla kullandıkları kredilerden, takipte olanları yapılandırdıklarını açıkladı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada ekonomik ve sosyal hayatın temel direklerinden esnaf ve sanatkarlara büyük önem verdiklerini belirterek, gerek istişare toplantılarında, gerekse diğer organizasyonlarda esnaf ve sanatkarın taleplerini, önerilerini aldıklarını, sorunlarını çözmek için canla başla çalıştıklarını, taleplerinin takipçisi olduklarını vurguladı.
DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ
Esnaf ve sanatkarların, finansmana erişiminin kolaylaştırılması amacıyla Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) aracılığıyla teminat ve kredi ihtiyaçlarının karşılandığına işaret eden Pekcan, bugün itibarıyla Türkiye genelinde TESKOMB çatısı altında bine yakın Kredi Kefalet Kooperatiflerince, yaklaşık 1,7 milyon esnaf ve sanatkara Halkbank kaynaklarından düşük faizli kredi kullandırıldığını kaydetti.
Tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin olumsuz etkilerinden ticaret erbabını korumak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinin açıklandığını hatırlatan Pekcan, bu çerçevede kamu kurum ve kuruluşlarınca çeşitli tedbirlerin alındığı ve bir çok desteğin yürürlüğe konulduğunu ifade etti.
FAİZSİZ OLARAK ÜÇ AY ERTELENDİ
"Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri kapsamında da nakit akışı sıkıntısı yaşayan esnaf ve sanatkarlara finansman imkan sağlamak amacıyla Halkbank tarafından "Esnaf Destek Paketi" adı altında "İşletme Kredisi" ve "Esnaf Kredi Kartı" uygulamalarının hayata geçirildiğini anlatan Pekcan, ayrıca 24 Mart 2020 tarihli
Cumhurbaşkanlığı Kararı ile esnaf ve sanatkarların Halkbank'a olan kredi geri ödemelerinin faizsiz olarak üç ay ertelendiğini belirtti.
TAKİBE DÜŞEN KREDİLER YAPILANDIRILACAK
Pandeminin ticari faaliyetler üzerindeki etkilerinin salgının Türkiye'de çıktığı ilk günden bu yana dikkatle değerlendirildiğini ve esnaf ve sanatkarların talep ve önerilerin Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda diğer kurum ve kuruluşlar ile de paylaşılarak, gelişmelerin yakından takip edildiğini anlatan Pekcan, şunları kaydetti:
"Bu süreçte Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ortaklarında da takibe düşen kooperatif kredileri için yapılandırma imkanı getirilmesine yönelik de bir beklenti oluşmuştur. Bu durum karşısında TESKOMB tarafından kooperatif takibine intikal etmiş borçların yeniden yapılandırılmasına yönelik Bakanlığımız görüşü alınarak bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışma sonucu esnaf ve sanatkarlarımızın Kredi ve
Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla kullandıkları kredilerden takipte olanları yapılandırıyoruz."
YAKLAŞIK 220 BİN ESNAFIN GECİKMİŞ 2 MİLYAR LİRALIK BORCUNDA İYİLEŞTİRME
Pekcan, buna göre 30 Haziran 2020 tarihinden önce (bu tarih dahil) kredi borcu kooperatif takibine intikal eden esnaf ve sanatkarların
Kredi kefalet kooperatifine yazılı olarak başvurmaları ve yapılandırma talebinde bulunmaları halinde yeniden yapılandırmadan faydalanabileceğini bildirdi.
Pekcan, söz konusu uygulamayla, borçlu ve bunların kefilleriyle birlikte yaklaşık 220 bin esnaf ve sanatkarın gecikmiş 2 milyar liraya ulaşan borcunda iyileştirme sağlanmasının ve yaklaşık 322 milyon TL gecikme faizinin düşürülmesinin mümkün olabileceğine dikkati çekti.
Bu düzenlemenin kooperatifçiliğin yardımlaşma ve dayanışma ruhu ile çalışan kredi ve kefalet kooperatiflerinin ortaklarına sağlanan çok önemli bir imkan olduğuna işaret eden Pekcan, "Söz konusu uygulamanın ekonomimizin can damarı esnaf ve sanatkarımız ve tüm kooperatifçilik camiasına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
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