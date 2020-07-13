Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu açıklandı
Son dakika haberi: İSO'nun Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019 Araştırması'na göre, TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 87,9 milyar lirayla en büyük sanayi kuruluşu oldu.
İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) sanayi sektörünün en değerli verilerini oluşturan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasına göre 2019 yılının zirvesinde 87 milyar 949 milyon lira üretimden satışlarıyla yine TÜPRAŞ yer aldı.
Ford Otomotiv 37 milyar 71 milyon lira ile ikinciliğini, Toyota Otomotiv 25 milyar 851 milyon lira üçüncülüğünü korudu. İSO 500'e bu yıl ilk kez katılan Star Rafineri de listeye beşinci sıradan girdi.
TEKNOLOJİ YOĞUNLUKLU PAYI YÜZDE 6,9'A YÜKSELDİ
İSO 500'teki kuruluşların ihracatı yüzde 2,4 artarken, katma değerdeki yüksek teknoloji yoğunluklu payı yüzde 6,9'a yükseldi. İstihdam yüzde 1, Ar-Ge harcamaları da yüzde 150'nin üzerinde arttı. Ancak finansman giderleri karlılıkta belirleyici olmayı sürdürürken, kaynak yapısındaki bozulma da devam etti ve toplam borçların payı 1,4 puan yükseldi.
''EN BÜYÜK AVANTAJIMIZ DÜŞÜK FAİZ''
İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan:
"Orta-yüksek ve yüksek teknolojinin katma değerdeki payı ilk kez yüzde 30,4'e çıktı. Bunun savunma ve havacılık sanayi sektörlerinden kaynaklandığı düşünülüyor. Bununla birlikte araştırma gösterdi ki; sanayici borçla yaşamak zorunda. Bu borcu çevirebilmek adına düşük faizlere ihtiyaç duyuyor. En büyük avantajımız; faizlerin düşük seviyede seyretmesi. Yüksek faizle mücadeleyi hafife almamalıyız."
2019 araştırmasında Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu Tüpraş oldu. Lider Tüpraş'ın net satışları 87.9 milyar lira olarak gerçekleşti.
Tüpraş'ı Ford Otomotiv takip etti. Ford Otomotiv'in toplam satışları 37 milyar lira oldu.
Üçüncü büyük ise Toyota Otomotiv oldu. 25.8 milyar liralık satışta bulundu.
Renault 4'üncü sırada yer aldı. 24.6 milyar liralık satış yaptı.
İSO 500'e bu yıl ilk kez katılan Star Rafineri de listeye beşinci sıradan girdi. Şirket 20.8 milyar liralık satış gerçekleştirdi.
Arçelik 6'ıncı sırada 18.6 milyar liralık satışla yer buldu.
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