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Son dakika: Sanayi üretimi mayısta aylık bazda yüzde 17,4 arttı

dakika haberi... () piyasaların merakla beklediği sanayi üretim verilerini açıkladı. Buna göre; sanayi üretimi Mayıs'ta aylık bazda yüzde 17,4 arttı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.07.2020 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020
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Son dakika: Sanayi üretimi mayısta aylık bazda yüzde 17,4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) sanayi üretim verilerini açıkladı. Sanayi üretimi Mayıs'ta aylık bazda yüzde 17,4 arttı.

Sanayi üretimi mayısta aylık bazda yüzde 17,4 arttı SANAYİ ÜRETİMİ MAYISTA AYLIK BAZDA YÜZDE 17,4 ARTTI

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %17,4 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %4,5, imalat sanayi sektörü endeksi %19,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,9 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK %19,9 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %14,2, imalat sanayi sektörü endeksi %20,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %13,3 azaldı.

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