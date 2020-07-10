Ekonomideki pandemi tedbirleri işsizliğe kalkan oldu
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi başta olmak üzere hükümet tarafından hayata geçirilen destek mekanizmalarının olumlu etkisiyle işsizlik nisanda azaldı. Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi İsmet Demirkol, "İşsizlik oranındaki gerilemede öncelikle sağlık, bilişim, temizlik, hijyen, savunma sanayi ve teknoloji sektörlerinde iş gücünün artması etkili oldu" dedi. Demirkol,"Hükümetin salgın sürecinde işten çıkartmayı yasaklaması işsizlikte gerilemeyi sağladı" ifadelerini kullandı.
Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını, ülke ekonomilerini olumsuz etkilerken milyonlarca kişinin de işsiz kalmasına neden oldu. Gelişmiş ülkeler dahil birçok ülkede işsizlik oranı son yılların en yüksek seviyelerine yükselirken bu durum hükümetleri önlem almaya yönelti.
Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü mart ayında hükümet tarafından hayata geçirilen önlem ve destek mekanizmaları, ekonomik verilerde kendini gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre nisanda işsizlik oranı 0,2 puanlık azalışla yüzde 12,8 seviyesinde gerçekleşti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart'ta Kovid-19'un etkilerini azaltmak için "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketi açıklandı. İlk etapta 100 milyar lira olarak açıklanan paketle birçok sektörün KDV tevkifatı ile SGK primleri 6 ay ertelendi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığının belirlediği kriterlere göre ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için kaynak ayrıldı, kamu ve özel sektörde esnek ve uzaktan çalışma modelleri daha etkin hale getirildi.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİYLE DESTEK
Salgının iş gücü üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla işten çıkartma yasaklanırken, sürece kısa çalışma ödeneğiyle destek verildi. Kısa çalışma ödeneğinden nisan itibarıyla 2,6 milyon kişi yararlandı. Salgın kaynaklı gerekçelerle 27 Nisan itibarıyla kısa çalışma ödeneği için 3 milyonu aşan başvuru yapılırken, bu başvurulardan 2 milyon 591 bini kabul edildi. Bu dönemde kısa çalışma ödeneği kapsamındaki İşsizlik Sigortası Fonu'nun giderleri 723 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.
KOBİ'lere destek olmak amacıyla "TOBB Nefes Kredisi" devreye alındı. Nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemeleri asgari 3 ay ötelendi. Kamu bankaları başta olmak üzere bankalar da bu dönemde işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan eden esnaf ve sanatkarlar ile bireysel müşterilerine yönelik destek paketleri açıklayarak katkı verdi. Pandeminin ekonomiye olumsuz etkilerini gidermek için hayata geçirilen önlem ve destekler "işsizliğe de kalkan" oldu.
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. İsmet Demirkol, yaptığı değerlendirmede, nisanda işsizlik oranın yüzde 12,8'e gerilediğini anımsattı.
İşsizlik oranındaki gerilemede öncelikle sağlık, bilişim, temizlik, hijyen, savunma sanayi ve teknoloji sektörlerinde iş gücünün artmasının etkili olduğunu ifade eden Demirkol, "Diğer yandan, hükümetin salgın sürecinde işten çıkartmayı 3-6 ay süreyle yasaklaması işsizlikte gerilemeyi sağladı. Önümüzdeki yıllarda gerçek anlamda iş gücünde iyileşmenin olması için imalat, tarım ve teknoloji yatırımlarına ağırlık verilmesi lazım." dedi.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Kerem Alkin: Türkiye bu anlaşmayla avantaj yakalar
- TOKİ Gaziantep kura sonuçları açıklandı mı?
- TOKİ Kırşehir kura sonuçları açıklandı mı?
- Emekliye intibak yasası çıktı mı?
- Bakan açıkladı: 150 bin TL hibe verilecek
- Altından daha çok kazandırıyor!
- Türkiye 20 ülkeyi geride bıraktı
- İngiltere ile kritik anlaşma! Çavuşoğlu: İmzalamaya çok yakınız
- THY duyurdu: O zorunluluk kaldırıldı!
- Bakan Albayrak: Bu süreçten güçlenerek çıkacağız
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ Kırşehir kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Kırşehir kura çekiliş sonuçları sorgulama
- BEDAŞ AYEDAŞ elektrik arıza kesintisi: 10 Temmuz İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
- Son dakika: Berberlerde yeni korona önlemleri! Berber, kuaför, güzellik salonlarında yeni kurallar neler?
- Bayram öncesi emeklilere müjde! Emekliye intibak yasası çıktı mı? SSK Bağkur 355 TL intibak zammı ne oldu?
- TOKİ Gaziantep İslahiye Nurdağı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Gaziantep kura sonuçları sorgulama
- Son dakika: Ayasofya kararı açıklandı mı? Ayasofya ibadete açıldı mı? Ayasofya kararı son durum nedir?
- BİM haftanın ürünleri! 10 Temmuz 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte cuma indirimleri...
- Son dakika: AÖF yaz okulu başvurusu başladı mı? 2020 AÖF 3 ders sınavı iptal mi oldu? Kayıt tarihi...
- 10 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 evde bakım maaşı Temmuz zammı ile ne kadar oldu?
- Cuma hutbesi 10 Temmuz 2020! Diyanet Cuma hutbesi konusu: "15 Temmuz ve Birlik Ruhu"
- Güncel altın fiyatları: 10 Temmuz gram altın, çeyrek altın, bilezik gramı kaç para? Altın fiyatları düşecek mi?
- Cuma mesajları 2020: Dualı, hadisli cuma mesajları burada! İşte en yeni ve resimli 2020 cuma mesajları