10 Temmuz 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Ekonomideki pandemi tedbirleri işsizliğe kalkan oldu

Ekonomideki pandemi tedbirleri işsizliğe kalkan oldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında paketi başta olmak üzere hükümet tarafından hayata geçirilen destek mekanizmalarının olumlu etkisiyle nisanda azaldı. , "İşsizlik oranındaki gerilemede öncelikle sağlık, bilişim, temizlik, hijyen, savunma sanayi ve teknoloji sektörlerinde iş gücünün artması etkili oldu" dedi. Demirkol,"Hükümetin salgın sürecinde işten çıkartmayı yasaklaması işsizlikte gerilemeyi sağladı" ifadelerini kullandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.07.2020 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020
ABONE OL
Ekonomideki pandemi tedbirleri işsizliğe kalkan oldu

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını, ülke ekonomilerini olumsuz etkilerken milyonlarca kişinin de işsiz kalmasına neden oldu. Gelişmiş ülkeler dahil birçok ülkede işsizlik oranı son yılların en yüksek seviyelerine yükselirken bu durum hükümetleri önlem almaya yönelti.

Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü mart ayında hükümet tarafından hayata geçirilen önlem ve destek mekanizmaları, ekonomik verilerde kendini gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre nisanda işsizlik oranı 0,2 puanlık azalışla yüzde 12,8 seviyesinde gerçekleşti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart'ta Kovid-19'un etkilerini azaltmak için "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketi açıklandı. İlk etapta 100 milyar lira olarak açıklanan paketle birçok sektörün KDV tevkifatı ile SGK primleri 6 ay ertelendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığının belirlediği kriterlere göre ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için kaynak ayrıldı, kamu ve özel sektörde esnek ve uzaktan çalışma modelleri daha etkin hale getirildi.

İşsizlik maaşı almanın şartları neler? Başvurmak için bir süre var mı? |Video İŞSİZLİK MAAŞI ALMANIN ŞARTLARI NELER? BAŞVURMAK İÇİN BİR SÜRE VAR MI? |VİDEO

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİYLE DESTEK
Salgının iş gücü üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla işten çıkartma yasaklanırken, sürece kısa çalışma ödeneğiyle destek verildi. Kısa çalışma ödeneğinden nisan itibarıyla 2,6 milyon kişi yararlandı. Salgın kaynaklı gerekçelerle 27 Nisan itibarıyla kısa çalışma ödeneği için 3 milyonu aşan başvuru yapılırken, bu başvurulardan 2 milyon 591 bini kabul edildi. Bu dönemde kısa çalışma ödeneği kapsamındaki İşsizlik Sigortası Fonu'nun giderleri 723 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

KOBİ'lere destek olmak amacıyla "TOBB Nefes Kredisi" devreye alındı. Nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemeleri asgari 3 ay ötelendi. Kamu bankaları başta olmak üzere bankalar da bu dönemde işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan eden esnaf ve sanatkarlar ile bireysel müşterilerine yönelik destek paketleri açıklayarak katkı verdi. Pandeminin ekonomiye olumsuz etkilerini gidermek için hayata geçirilen önlem ve destekler "işsizliğe de kalkan" oldu.

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. İsmet Demirkol, yaptığı değerlendirmede, nisanda işsizlik oranın yüzde 12,8'e gerilediğini anımsattı.

İşsizlik oranındaki gerilemede öncelikle sağlık, bilişim, temizlik, hijyen, savunma sanayi ve teknoloji sektörlerinde iş gücünün artmasının etkili olduğunu ifade eden Demirkol, "Diğer yandan, hükümetin salgın sürecinde işten çıkartmayı 3-6 ay süreyle yasaklaması işsizlikte gerilemeyi sağladı. Önümüzdeki yıllarda gerçek anlamda iş gücünde iyileşmenin olması için imalat, tarım ve teknoloji yatırımlarına ağırlık verilmesi lazım." dedi.

Son dakika: İşsizlik rakamları açıklandı SON DAKİKA: İŞSİZLİK RAKAMLARI AÇIKLANDI
İstihdam Kalkanı paketinde gençler ve 50 yaş üzerindekiler için dikkat çeken detay İSTİHDAM KALKANI PAKETİNDE GENÇLER VE 50 YAŞ ÜZERİNDEKİLER İÇİN DİKKAT ÇEKEN DETAY
Son dakika haberi: Zehra Zümrüt Selçuk: İstihdam Kalkanı genç istihdamını kolaylaştıracak SON DAKİKA HABERİ: ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK: "İSTİHDAM KALKANI" GENÇ İSTİHDAMINI KOLAYLAŞTIRACAK
Bakan Zehra Zümrüt Selçuktan kritik açıklamalar! Devletten sosyal koruma kalkanı BAKAN ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK'TAN KRİTİK AÇIKLAMALAR! DEVLETTEN "SOSYAL KORUMA" KALKANI
Son dakika: İstihdam Kalkanı Paketinin detayları belli oldu! İşini kaybedenlere yeni düzenleme SON DAKİKA: İSTİHDAM KALKANI PAKETİ'NİN DETAYLARI BELLİ OLDU! İŞİNİ KAYBEDENLERE YENİ DÜZENLEME
Hazine ve Maliye Bakanlığı İstikrar Kalkanı Paketini devreye soktu HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI İSTİKRAR KALKANI PAKETİ'Nİ DEVREYE SOKTU

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA