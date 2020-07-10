Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli duyurdu: 1 Eylül'e kadar uzattık

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "ÇKS kayıtları haziran ayının sonu itibarıyla bitmişti. ÇKS kayıtlarını koşulsuz şekilde 1 Eylül'e kadar uzatmış olduk. Üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

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