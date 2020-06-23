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İstihdam Kalkanı paketinde gençler ve 50 yaş üzerindekiler için dikkat çeken detay

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "" paketinde, gençler ve  üzerindekilerin istihdamını kolaylaştırıcı maddelerin olacağını belirtti.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.06.2020 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020
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BAKANDAN GENÇLERE VE 50 YAŞ ÜSTÜNE MÜJDE!

, yaptığı açıklamada, genç istihdamına büyük önem verdiklerini, gençlerin istihdama katılımını artırıcı adımlar atacaklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde, çalışma hayatının değişip dönüştüğünün net bir şekilde görüldüğüne dikkati çeken Selçuk, bu değişime bağlı olarak farklı çalışma modellerinin tercih edilmeye başlandığını vurguladı.

HER DÖRT KİŞİDEN BİRİSİ KISMİ ÇALIŞMADA

Esnek çalışma, evden çalışma ve kısmi çalışma modellerinin söz konusu olduğunu anımsatan Selçuk, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, dünyayla kıyasladığında kısmi çalışmada çok geride. 'da iş gücünün yarısı kısmi çalışmada. 'te iş gücündeki her dört kişiden birisi kısmi çalışmada.

50 YAŞ ÜZERİNDEKİLERİN İSTİHDAMINI…

Bizde ise oran yüzde 9,9 seviyesinde. ortalaması yüzde 18'lerde. 'nda gençlerin ve üzerindekilerin istihdamını kolaylaştırıcı maddeler olacak. Mevzuat anlamında çok sıkıntımız yok ama farkındalık sağlamak için bazı teşvikler sağlayacağız."

AİLELERİNE DAHA FAZLA VAKİT AYIRABİLECEK

Bakan Selçuk, kısmi çalışma modeliyle kadınlar ile 50 yaş üzerindekilerin, iş ve aile yaşamı dengesini daha rahat sağlayabileceğini, kendilerine ve ailelerine daha fazla vakit ayırabileceğini söyledi.

Son dakika haberi: Zehra Zümrüt Selçuk: İstihdam Kalkanı genç istihdamını kolaylaştıracak SON DAKİKA HABERİ: ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK: "İSTİHDAM KALKANI" GENÇ İSTİHDAMINI KOLAYLAŞTIRACAK

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