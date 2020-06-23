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Son dakika haberi: Zehra Zümrüt Selçuk: "İstihdam Kalkanı" genç istihdamını kolaylaştıracak

Son dakika haberi.. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , "'nda gençlerin ve 50 yaş üzerindekilerin istihdamını kolaylaştırıcı maddeler olacak. Farkındalık sağlamak için bazı teşvikler sağlayacağız" dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.06.2020 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020
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BAKAN SELÇUK: BAZI TEŞVİKLER SAĞLAYACAĞIZ
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , "İstihdam Kalkanı'nda gençlerin ve 50 yaş üzerindekilerin istihdamını kolaylaştırıcı maddeler olacak. Farkındalık sağlamak için bazı teşvikler sağlayacağız" açıklamasını yaptı.

"AB ORTALAMASI YÜZDE 18'LERDE"

Bakan Selçuk, "Ülkemiz, dünyayla kıyasladığında kısmi çalışmada çok geride. Hollanda'da iş gücünün yarısı kısmi çalışmada. İsveç'te iş gücündeki her dört kişiden birisi kısmi çalışmada. Bizde ise oran yüzde 9,9 seviyesinde. AB ortalaması yüzde 18'lerde" açıklamasını yaptı.
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