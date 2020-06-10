Son dakika: İstihdam Kalkanı Paketi'nin detayları belli oldu! İşini kaybedenlere yeni düzenleme
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstihdam Kalkanı Paketi’nin yolda olduğunu söyledi. ‘Tamamlayıcı Emeklilik' sisteminin 2022'de devreye alınacağını açıklayan Erdoğan ilave istihdama da teşvik verileceğini söyledi. Öte yandan İşini kaybedenler işe geri alınırsa teşvik verilecek. Peki detaylar neler? Tamamlayıcı emeklilik nedir? Kimler yararlanacak? Piyasalara verilen 10 yıl vadeli krediden kimler faydalanabilecek? Sosyal destekler neler? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında bu konularla ilgili detayları anlattı.
Normalleşme süreciyle birlikte 'İstikrar Kalkanı Paketi'nin yerini alacak olan 'İstihdam Kalkanı Paketi'nin ayrıntıları belli oldu. Çalışma hayatında reform niteliğinde değişiklikler içeren paketin ilk ip uçlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Ayrıntılarının Çalışma Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacağını duyuran Erdoğan "İstihdam Kalkanı Paketi'ni dönem projesi olarak görmüyor, istihdamı destekleyecek kalıcı atılımın ateşleyicisine dönüştürmek istiyoruz" dedi.
2022'DE DEVREDE
Başkan Erdoğan tamamlayıcı emeklilik sigortası için çalışma başlattıklarını da belirterek şunları söyledi: "2022'de devreye sokacağız. Tesis edilecek karma model ile işçilerin kazanılmış hakları korunacak. Tamamlayıcı emeklilik sigortası ile aynı zamanda ilave emeklilik desteği alınabilmesini de sağlayacağız. Çalışanlarımız emeklilikte daha da rahat edecekler. Bunun için devlet elini taşın altına koyacak. Bu kapsamda oluşacak fon ile Türkiye'nin İstihdam Kalkanını sürekli hale getirmeyi hedefliyoruz." Erdoğan, esnafa, küçük işletmelere, yatırımcılara üretim ve istihdam için uygun maliyetli ve uzun vadeli kaynak sağlayacakları bir sistem kuracaklarını ifade etti
ESNEK ÇALIŞMA YOLDA
Erdoğan'ın açıkladığı paketinin bazı başlıkları şöyle: İşçiyi kısa çalışmaya veya ücretsiz izne çıkaran işverenlere normalleşme desteği verilecek. İlave istihdama teşvik sağlanacak. Gençlerin yararlanabilmesi için kısmi ya da esnek çalışmada değişiklikler yapılacak. 25 yaş altı ve 50 yaş üstü kişilerin istihdamına destek verilecek.
İŞÇİ ÇIKARMAK 3 AY DAHA YASAK
Yakında açıklanması beklenen 'İstihdam Kalkanı Paketi'nde şu önlemlerin yer alması bekleniyor: 17 Temmuz'da bitecek olan işçi çıkarma yasağı 3 ay uzayacak. Ücretsiz izne çıkarılan işçilere nakit desteği 3 ay daha sürecek. Kayıtdışı çalışanların kayıt altına alınması şartıyla özel teşvikler geliştirilecek. Kayıtdışı çalışanlar kadroya alınırsa 1752 TL destek verilecek.Yeni alınan her işçi için ekime kadar 1732 TL destek sağlanacak. 25 yaş altı ile 50 yaş üstü 3 yıla varan sözleşme yapabilecek. Kısa çalışma ödeneği model değişikliğiyle devam edecek.
EMEKLİNİN MAAŞI TES'LE ARTACAK
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) sosyal tarafların mutabakatı ile kurulacak bir sistem olacak. TES, emekli aylığını artırıcı ve yaşlılık döneminde gelirin korunmasını amaçlıyor. Yapılacak çalışmayla 2017'de başlayan otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES), TES haline getirilmesi de planlanıyor. Çalışanların tamamı zorunlu olarak TES'e dahil edilecek. Hem çalışanın maaşından kesinti olacak ancak hem işveren hem de devlet katkı sağlayacak. Ayrıca İşsizlik Fonu'ndan katkı yapılması da masadaki seçeneklerden biri. Her çalışanın bir TES hesabı olacak ve tüm kesintiler bu hesapta birikecek. İstediği zaman TES'ten çıkamayacak. Çalışan, emekliliği geldiğinde sistemden çıkabilecek. Ancak kademeli çıkış hakkı da tanınabilir. Sisteme emekliliği yaklaşanların dahil edilmesi ise planlanmıyor.
İŞİNİ KAYBEDENLER İŞE ALINIRSA İŞVERENE DESTEK
1 Ocak 2019 ve Nisan 2020 tarihleri arasında işini kaybedenler tekrar işe alınırsa işveren desteklenecek. Devlet işverenin maliyetini işverenle paylaşacak.
25 yaş altı ve 50 yaş üzeri için de pakette yenilikler var. Bu şartlardaki kişilere esnek çalışma, yarı zamanlı çalışma modeli sunulacak. Buna katılan işverenlere teşvik verilmesi bekleniyor.
ÇEK YÜKÜMLÜLÜKLERİ UZUYOR
Çek yükümlülüğüne 9 ay erteleme geliyor. Kamu bankalarının sermayeleri güçlendirilecek. Türkiye'den emekli yurtdışındakiler için part-time iş imkanı sağlanacak. Kredi gibi sözleşmelerin elektronik olarak yapılması imkanı gelecek.
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