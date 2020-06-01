İşsizlik maaşı almanın şartları neler? Başvurmak için bir süre var mı? |Video

A Haber canlı yayında vatandaşlardan gelen sorularını yanıtlayan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "İşsizlik maaşı almanın şartları nelerdir? Başvurmak için bir süre var mı?" sorusuna yanıt verdi.

A Haber canlı yayında vatandaşlardan gelen sorularını yanıtlayan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "İşsizlik maaşı almanın şartları nelerdir? Başvurmak için bir süre var mı?" sorusuna yanıt verdi.

İŞSİZLİK MAAŞI ALMANIN ŞARTLARI NELER?

Erdem, "İşten ayrıldıktan 30 gün içerisinde başvurulması gerekiyor. Eğer bu süreyi geçirirseniz işsizlik maaşı sürenizden düşer. Örneğin 6 ay maaş alacaksanız, işten ayrıldıktan 3 ay sonra işsizlik maaşı başvurusu yaparsanız 6 ay değil 3 aylık maaştan faydalanabilirsiniz. İşsizlik maaşı şartlar, kendi istek ve kusurunuz dışında işten ayrılacaksınız. Son 3 yılda 600 gün SGK priminiz olacak ve son 120 günde de aynı iş yerinde çalışıyor olmanız gerekli..." dedi.