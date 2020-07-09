09 Temmuz 2020, Perşembe
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Bakan Selçuk açıkladı! 6 milyon lira kaynak aktarıldı

Aile, Çalışma ve Bakanlığı, doğal afet ve acil durum hallerinde ailelere yardım elini uzatmaya devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 Mayıs ayından bu yana meydana gelen doğal afetlerde ailelerin temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için ve Dayanışma () Vakfı hesaplarına yaklaşık 6 milyon tutarında kaynak aktarıldığını bildirdi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.07.2020
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Bakan Selçuk açıkladı! 6 milyon lira kaynak aktarıldı

Bakan Selçuk, sosyal yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken saha 'sinir ucu' olarak görev yapan 1003 SYD olduğunu anımsattı. Sosyal yardımların dezavantajlı kesimlere ulaştırılmasında il ve ilçelerimizde bulunan SYD Vakıflarının çok önemli bir görev icra ettiğini altını çizen Selçuk, Mayıs ayından bu yana sahada yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bakan Selçuk, 14 Haziran'da merkez üssü Bingöl-Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremden Adaklı ve Yedisu ilçelerinin yanı sıra Erzurum'un Çat ilçesinin de etkilendiğini hatırlattı. Selçuk, "Depremden etkilenen hanelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması için 4 ilçenin SYD Vakfı hesaplarına 4 milyon 671 TL kaynak aktardık" dedi.

"KESTEL'E 248.000 TL KAYNAK SAĞLANDI"
Bakan Selçuk, 21 Haziran'da Bursa Kestel'de de yoğun yağış nedeniyle afetten etkilenen vatandaşların yardımına koştuklarını vurgulayarak, "Afetten zarar gören hanelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması için Kestel SYD Vakfı hesabına 248.000 TL tutarında kaynak sağlandı" diye konuştu.

"İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE 1.100.000 TL DESTEK"
Bakan Selçuk, 23 Haziran'da İstanbul'da meydana gelen sel felaketi sonrası yapılan çalışmaları titizlikle takip ettiklerini kaydetti. Selçuk, "İstanbul'daki sel felaketinden etkilenen ihtiyaç sahibi ailelere 1.100.000 TL tutarında yardım yapıldı" şeklinde konuştu.

Selçuk, "Sakarya'daki fabrika yangını ardından da taburcu olan kişilerin hanelerine, SYD Vakıfları aracılığıyla ziyaretler gerçekleştirilerek, ihtiyaçlar belirlendi" ifadelerini kullandı. Bakan Selçuk, hasar tespit raporları sonrasında ihtiyaç duyulması halinde SYD vakıflarına kaynak aktarılacağını söyledi.

Ayrıca, Psikososyal Destek Ekipleri, patlamadan etkilenen vatandaşların ve ailelerinin yanında olmaya devam ederken; görevlendirilen 2 İş Müfettişi ile Teftiş Başkan Yardımcıları incelemelerini sürdürüyor.

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