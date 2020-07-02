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Son dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk müjdeyi verdi: 8-10 Temmuz tarihleri arasında ödenecek

Son dakika haberine göre , , "Haziran dönemine ait , tarihleri arasında yapılacak." ifadelerini kullandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.07.2020 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020
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BAKAN DUYURDU: ÖDEMELER 8-10 TEMMUZ ARASINDA

, , Haziran ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Temmuz'dan itibaren ödenmeye başlayacağını açıkladı.

Son dakika: Nakdi ücret destek ödemeleri ne zaman yapılacak? Bakan açıkladı |Video SON DAKİKA: NAKDİ ÜCRET DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK? BAKAN AÇIKLADI |VİDEO


Bakan Selçuk, "Haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemeleri, yoğunluğun önlenmesi amacıyla 8-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. 15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçiler için 8 Temmuz'da, işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerden T.C. kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 olanlara 9 Temmuz'da, 6 ve 8 olanlara ise 10 Temmuz'da ödemeler yapılacak" dedi.

Son dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: 20,5 milyar liralık nakdi destek sağladık SON DAKİKA: BAKAN ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK: 20,5 MİLYAR LİRALIK NAKDİ DESTEK SAĞLADIK
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