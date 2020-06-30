30 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Bakan Selçuk güzel haberi duyurdu: 926 genç ile 274 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atandı

Son dakika: Bakan Selçuk güzel haberi duyurdu: 926 genç ile 274 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atandı

Son dakika haberine göre , Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, devlet korumasındaki 926 genç ile 274 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı. sonuçları bakanlığın internet sitesinden ulaşılabilecek.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.06.2020 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020
ABONE OL
BAKAN GÜZEL HABERİ DUYURDU

, , "2002 yılına kadar yalnızca 6.315 vatandaşımıza hakkı sağlanmıştı. Hükümetlerimiz dönemlerinde istihdam hakkı kapsamını genişlettik. 38 bine yakın şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın kamu kurumlarında istihdamını sağladık." dedi.

Bakanı Selçuk; "Mart ayından bugüne Kovid-19'la mücadele kapsamında, Bakanlık olarak sağladığımız yardım ve desteklerin toplam tutarı 24 milyar Liraya ulaştı." dedi.

Bakan Selçuk güzel haberi duyurdu: 926 genç ile 274 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atandı BAKAN SELÇUK GÜZEL HABERİ DUYURDU: 926 GENÇ İLE 274 ŞEHİT YAKINI, GAZİ VE GAZİ YAKINI ATANDI

1000'ER TL NAKDİ YARIM YAPTIK
Bakan Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği, İşsizlik Ödeneği gibi başlıklar altında vatandaşlarımıza yaptığımız ödemeler 18 milyar liraya yaklaştığını duyurdu.

Ayrıca Bakan Selçuk, "Pandemi Sosyal Destek Programı çerçevesinde, 6 milyonu aşkın haneye, hane başına 1000'er TL olmak üzere 6 milyar Liranın üstünde nakdi yardım yaptık." dedi.

ATAMALAR BUGÜN YAPILDI
, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, devlet korumasındaki 926 genç ile 274 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı.

sonuçlarına, Aile, 'nın internet sitesinden ulaşılabilecek.

Son dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri öne çekildi SON DAKİKA: BAKAN ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK: HAZİRAN AYI İŞSİZLİK VE KISA ÇALIŞMA ÖDEMELERİ ÖNE ÇEKİLDİ
Son dakika haberi: Zehra Zümrüt Selçuk: İstihdam Kalkanı genç istihdamını kolaylaştıracak SON DAKİKA HABERİ: ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK: "İSTİHDAM KALKANI" GENÇ İSTİHDAMINI KOLAYLAŞTIRACAK
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Her huzurevinde bir doktor görev yapacak AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK: HER HUZUREVİNDE BİR DOKTOR GÖREV YAPACAK

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA