Son dakika: Bakan Selçuk güzel haberi duyurdu: 926 genç ile 274 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atandı
Son dakika haberine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, devlet korumasındaki 926 genç ile 274 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı. Atama sonuçları bakanlığın internet sitesinden ulaşılabilecek.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2002 yılına kadar yalnızca 6.315 vatandaşımıza istihdam hakkı sağlanmıştı. Hükümetlerimiz dönemlerinde istihdam hakkı kapsamını genişlettik. 38 bine yakın şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın kamu kurumlarında istihdamını sağladık." dedi.
Bakanı Selçuk; "Mart ayından bugüne Kovid-19'la mücadele kapsamında, Bakanlık olarak sağladığımız yardım ve desteklerin toplam tutarı 24 milyar Liraya ulaştı." dedi.
1000'ER TL NAKDİ YARIM YAPTIK
Bakan Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği, İşsizlik Ödeneği gibi başlıklar altında vatandaşlarımıza yaptığımız ödemeler 18 milyar liraya yaklaştığını duyurdu.
Ayrıca Bakan Selçuk, "Pandemi Sosyal Destek Programı çerçevesinde, 6 milyonu aşkın haneye, hane başına 1000'er TL olmak üzere 6 milyar Liranın üstünde nakdi yardım yaptık." dedi.
ATAMALAR BUGÜN YAPILDI
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, devlet korumasındaki 926 genç ile 274 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı.
Atama sonuçlarına, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesinden ulaşılabilecek.
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