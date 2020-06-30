30 Haziran 2020, Salı
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Haberler Ekonomi Haberleri Kısa çalışma ödeneğinde süre uzatımı için başvuruya gerek var mı? Bakan Selçuk açıkladı

Kısa çalışma ödeneğinde süre uzatımı için başvuruya gerek var mı? Bakan Selçuk açıkladı

Son dakika haberleri... , , 3,5 milyonu aşkın işçinin yararlandığı kısa çalışma uygulamasından faydalanan işyerleri için kısa çalışma süresinin 1 ay uzatıldığını bildirdi. , "1 aylık uzatma için işverenlerden yeni bir talep alınmayacak." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.06.2020 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020
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BAŞVURUYA GEREK VAR MI? BAKAN SELÇUK AÇIKLADI

Uzatmadan yararlanabilmek için işverenlerden yeni bir başvuru alınmayacağını ve uzatılan süre için yeni bir uygunluk tespiti yapılmayacağını aktaran , , sadece ilk 3 aylık dönemde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçilerin, yine aynı dönemde uygulanan çalışılmayan süreler kadar bu haktan yararlanabileceğini söyledi.

"BUGÜNE KADAR 3.5 MİLYONU AŞKIN İŞÇİMİZE 13.5 MİLYAR LİRAYI AŞKIN KISA ÇALIŞMA ÖDEMESİ YAPTIK"
, Covid-19 pandemisi nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle, bugüne kadar 3,5 milyonu aşkın işçimize 13,5 milyar TL üzerinde kısa çalışma ödemesi yapıldığını belirtti.

"SÜRE UZATIMI İÇİN BAŞVURU GEREKMEYECEK"
Bakan Selçuk, "1 aylık uzatma için işverenlerden yeni bir talep alınmayacak. Ancak normal faaliyetine başladığı için 1 aylık uzatmadan faydalanmak istemeyen veya daha önce uygulanan çalışılmayan süreleri azaltmak isteyen işverenlerimizin bu durumu İŞKUR birimlerine bildirmeleri gerekmektedir" dedi.

Ayrıca, 'de yayımlanan karara istinaden alınan İŞKUR Yönetim Kurulu kararıyla 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren dışsal etkilerden kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yeni kısa çalışma başvurusu alınmayacak.

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