Kısa çalışma ödeneğinde süre uzatımı için başvuruya gerek var mı? Bakan Selçuk açıkladı
Son dakika haberleri... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 3,5 milyonu aşkın işçinin yararlandığı kısa çalışma uygulamasından faydalanan işyerleri için kısa çalışma süresinin 1 ay uzatıldığını bildirdi. Bakan Selçuk, "1 aylık uzatma için işverenlerden yeni bir talep alınmayacak." dedi.
Uzatmadan yararlanabilmek için işverenlerden yeni bir başvuru alınmayacağını ve uzatılan süre için yeni bir uygunluk tespiti yapılmayacağını aktaran Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sadece ilk 3 aylık dönemde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçilerin, yine aynı dönemde uygulanan çalışılmayan süreler kadar bu haktan yararlanabileceğini söyledi.
"BUGÜNE KADAR 3.5 MİLYONU AŞKIN İŞÇİMİZE 13.5 MİLYAR LİRAYI AŞKIN KISA ÇALIŞMA ÖDEMESİ YAPTIK"
Bakan Selçuk, Covid-19 pandemisi nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle, bugüne kadar 3,5 milyonu aşkın işçimize 13,5 milyar TL üzerinde kısa çalışma ödemesi yapıldığını belirtti.
"SÜRE UZATIMI İÇİN BAŞVURU GEREKMEYECEK"
Bakan Selçuk, "1 aylık uzatma için işverenlerden yeni bir talep alınmayacak. Ancak normal faaliyetine başladığı için 1 aylık uzatmadan faydalanmak istemeyen veya daha önce uygulanan çalışılmayan süreleri azaltmak isteyen işverenlerimizin bu durumu İŞKUR birimlerine bildirmeleri gerekmektedir" dedi.
Ayrıca, Resmi Gazete'de yayımlanan karara istinaden alınan İŞKUR Yönetim Kurulu kararıyla 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren dışsal etkilerden kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yeni kısa çalışma başvurusu alınmayacak.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Emekliye ikramiye ve intibak zammı!
- TOKİ Erzurum kura sonuçları açıklandı mı?
- Elektrik fiyatına 3 ay zam yapılmayacak
- Benzin ve motorin ne kadar oldu?
- YÖK'ten 'İstanbul Şehir Üniversitesi' açıklaması
- Halkbank personel alımı başvuru nasıl yapılır?
- Bakan güzel haberi duyurdu
- Ttürkiye’ye çıta atlatacak projede yeni gelişme
- Bakan Pekcan'dan yatırım çağrısı
- Bakan Albayrak’tan önemli indirim ve istihdam mesajı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KPSS başvuru kılavuzu 2020 yayımlandı! KPSS lisans, ÖABT başvuru nasıl yapılır? Sınav ücreti ne kadar?
- Heyecan sürüyor! KPSS 2020/8 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Sağlık Bakanlığı atamaları ne zaman?
- sinavbasvuru.anadolu.edu.tr: Halkbank personel alımı başvuru ekranı! 2020 Banko Hizmetleri Asistanı şartları neler?
- Bugünkü koronavirüs tablosu açıklandı mı? 30 Haziran corona tablosu vaka sayısı kaç oldu? Son durum nedir?
- 1 Temmuz'da nereler açılacak? İnternet kafeler, oyun salonları, düğün salonları ne zaman açılacak?
- TOKİ Erzurum kura sonuçları canlı izle! TOKİ Erzurum 1350 konut kura sonuçları isim listesi sorgulama
- Emeklilere ikramiye ve intibak müjdesi! 2020 SSK Bağkur emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek?
- Son dakika: Eğlence merkezleri, nargile kafeler 1 Temmuz'da açılacak mı? Kahvehanelerde oyun ne zaman oynanacak?
- Son dakika: Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? 2020 Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? Resmi Gazete'de yayımlandı!
- TOKİ Kayseri Sarıoğlan kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Kayseri kura çekiliş sonuçları sorgulama
- Son dakika: ATA AÖF final sonuçları açıklandı! 2020 ATA AÖF bahar dönemi final sınavı sonuçları sorgulama
- BİM aktüel 30 Haziran 2020 kataloğu! Güneş koruyucu ve temizlik ürünleri dikkat çekiyor! İşte güncel indirimler...