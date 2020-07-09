Kredili konut satışı rekora koşuyor! Satışlar 14 kat arttı
Koronavirüs vakalarının azalmasıyla birlikte normalleşme sürecinin başlaması ve konut kredisi faizlerinin düşmesi, emlak piyasasını rekor düzeyde hareketlendirdi. Türkiye’de, 1-27 Haziran tarihleri arasında toplam 93 bin 704 kredili konut satışı gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde, kredili konut satışının 6 bin 658 olduğu Türkiye’de, artışın 14 kata ulaştığı gözlendi.
Bankaların başlattığı konut kredisi kampanyaları, korona virüs salgını nedeniyle durgunluk yaşanan gayrimenkul sektörünü canlandırdı. 12 ay ertelemeli ve 15 yıla kadar vadeli kredi olanaklarından yararlanmak isteyen vatandaşlar, hayallerindeki eve ulaşmak için harekete geçti. Oturmak ya da yatırım için en uygun evi almanın peşine düşen vatandaşlar, emlak sektörüne son yılların en yoğun dönemini yaşattı. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Meslek Yüksekokulu Müdürü Burçin Önder, "Konut kredilerinde faizin düşmesi, piyasaya can suyu oldu. Hareketlilik, önümüzdeki aylarda da devam edecek" dedi.
İZMİR'İN DEĞERİ ARTIYOR
Türkiye'deki konut satışlarıyla ilgili önemli bilgiler paylaşan İEÜ Meslek Yüksekokulu Müdürü Burçin Önder, "Emlak piyasası, yeni bir rekora koşuyor. Türkiye'de, 1-27 Haziran 2020 tarihleri arasında kredili konut satışı 93 bin 704 oldu. Arsa ve iş yeri satışı ile birlikte rakam 284 bin 487'ye ulaştı. Geçen yılın haziran ayında 6 bin 658 kredili konut satışının olduğunu düşünürsek, vatandaşın ne derece ilgi gösterdiğini de anlamış oluruz. Yaklaşık 15 kat artış, azımsanacak bir rakam değil. Yaz boyunca da hareketlilik devam edecek gibi duruyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya, konut satışında başta olan illerimiz. İzmir'de, 1-27 Haziran arasındaki kredili konut satışı 6 bin 220. İzmir, bu sayıyla İstanbul ve Ankara'nın ardından üçüncü sırada. İzmir, zaten uzun süredir ilgiyi üzerinde toplayan bir şehir. Yaşam kalitesi ve uygun ikliminin yanı sıra pandemi sürecinde genel olarak vakaların az seyretmesi de İzmir'e olan ilgiyi artırdı. İzmir, değerini her geçen gün artıran ve Avrupa'nın birçok şehriyle rekabet etme gücü olan bir şehir" diye konuştu.
MÜSTAKİLDE GERÇEKÇİ FİYATLAR
Pandemi sürecinde müstakil ev fiyatlarında artış olduğunu ancak fiyatların yavaş yavaş normale dönmeye başladığını belirten Önder, "Pandemi sürecinde, internetten müstakil ev aramaları yüzde 252 artmıştı. Fiyatlar da Türkiye genelinde yüzde 25, İzmir'de yüzde 15 yükseldi. Kiralar da bu doğrultuda tavan yaptı. Müstakil eve olan rağbet azalmış değil. Ancak normalleşme süreciyle birlikte, müstakil ev fiyatlarının gerçekçi seviyelere gelmeye başladığını görüyoruz. İnsanlar, 'Kısa süre içinde böyle fırsat gelmez' düşüncesiyle hareket ederek ev almak için çaba gösteriyor. Bu süreçte, nitelikli projeler hayata geçiren ve piyasadaki beklentiyi doğru okuyan firmalar kazançlı olacak. Geçtiğimiz yıllarda yabancı bir şirket, 'Türkiye'nin hayal haritası'na yönelik araştırma yapmıştı. Türklerin en büyük hayallerinden birinin ev sahibi olmak olduğu, araştırmada ortaya çıkmıştı. Faiz oranlarındaki düşüş, bir anlamda hayalleri de gerçek yaptı" ifadelerini kullandı.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Emekliye bayram müjdesi! Bağkur-SSK intibak zammı ne zaman? Emekli 355 TL intibak zammı onaylandı mı?
- Bakan duyurdu: Destek ödemeleri hesaplara yatıyor
- İş arayanlar dikkat! Halkbank banko görevlisi alımı başvurusu nasıl yapılır? Halkbank personal alımı şartları nelerdir?
- Merkez Bankası rezervleri ne kadar oldu?
- Araç kiralamada yeni dönem!
- İzmir'de ekmeğe yüzde 20 zam
- Merkez'den flaş açıklama: Ekonomide toparlanma sinyali var
- İngiltere’de işçi kıyımı! 5.500 kişiyi çıkaracaklar
- İlave tediye ödemeleri ne zaman?
- BDDK'dan 7 bankaya ceza
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'den cuma günü sürprizi! 10 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler indirimli?
- Hakan Muhafız 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Hakan Muhafız 4. sezonda neler yaşandı?
- En az 1880 TL! Kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine tediye ödemeleri ne zaman? 2020 3. tediye
- Zirve karıştı! Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları! TFF STSL 31. hafta güncel puan durumu
- MEB e Kayıt sorgulama: İlkokul 1. Ortaokul 5. sınıf kayıtları ne zaman? 2020-2021 Çocuğum hangi okula gidecek?
- Jandarma subay alımı ne zaman bitiyor? 2020 Jandarma 1300 erkek öğrenci alımı başvuru şartları neler?
- 1000 TL bayram paraları ne zaman verilecek? 2020 emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
- Son dakika: Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? MEB 2020-2021 okullar ne zaman açılacak?
- Milyonlarca işçiyi ilgilendiren gelişme! Yüzde 5.75 arttı! Kıdem tazminatı tavanı 2020 ne kadar oldu?
- AÖF canlı destek ekranı! AÖF yaz okulu başvuru tarihi 2020 açıklandı mı? AÖF yaz okulu kaç ders alınır?
- Son dakika: AÖF final sonuçları açıklandı mı? AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Bakan Koca açıkladı! Bayramda yasak var mı? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?