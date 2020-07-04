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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Gelir İdaresi Hizmet Binası açılışında önemli açıklamalar

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Gelir İdaresi Hizmet Binası açılışında önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu - Gelir İdaresi Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası Açılış Töreni'nde konuşan , "Normalleşme döneminde ekonominin tüm göstergelerinde pozitif ayrışan ülke olduk." dedi. Bakan Albayrak, "2018 Ağustos'undan beri 'nin ekonomik krize gireceğini söyleyenler, yazıyorlar, çiziyorlar, ifade ediyorlar. Hep duyuyoruz. Böylesi bir krize maddi, manevi ve siyasi yatırım yapanlar, pandemi dönemimizdeki performansımızla hüsrana uğradı ve uğramaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.07.2020 Güncelleme Tarihi: 04.07.2020
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Gelir İdaresi Hizmet Binası açılışında önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gelir İdaresi Hizmet Binası açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak pandemi döneminde yaşanan ekonomik gelişmelere yönelik açıklamalarda bulundu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Ataşehir'deki hizmet binasının açılışında konuşan Bakan Albayrak, pandemi sürecinde normalleşme döneminde ekonomide olarak Türkiye'in pozitif ayrıştığını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Gelir İdaresi Hizmet Binası açılışında konuştu |Video HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK GELİR İDARESİ HİZMET BİNASI AÇILIŞINDA KONUŞTU |VİDEO



Bakan Albayrak'ın açıklamaları şöyle:

TÜRKİYE POZİTİF AYRIŞAN BİR ÜLKE OLDU
Normalleşme döneminde Türkiye pozitif ayrışan bir ülke oldu. Salının etkisi en aza indirilmiş durumda. Türkiye bu sürecin etkilerini çok daha az yaşayan ve atlatan ülkelerden bir tanesi oldu ve olmaya devam ediyor. Özellikle reel kesim güven endekslerinde ciddi yükselişler sağladık. Büyümenin önemli göstergesi olan PMI endeksinde yükseliş 2018 yılı Şubat ayından bu yana olan en yüksek değere ulaştı. Borsa İstanbul özelinde dünyadaki borsalara kıyasla BİST Mayıs ayında tekrar 100 bin puanın üzerine çıktı ve yılbaşındaki seviyesini aşmış oldu. BİST 100 endeksinde son 11 yılın en güçlü ve en yüksek değer kazancını ortaya koydu. Sadece birkaç tanesini paylaştığım bu göstergeler Türkiye'nin pandemi döneminde ortaya koyduğu performansın, sıkıntılara rağmen, devletimizin hükümetimizin devreye aldığı tüm adımların ne kadar doğru olduğunu ortaya koyuyor.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayraktan önemli açıklamalar SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

KRİZE YATIRIM YAPANLAR HÜSRANA UĞRADI
Spekülatif kur saldırıları ve yaptırım süreçlerinin üstesinden nasıl geldiğimiz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde pandemi döneminde de birlik ve beraberlik içerisinde üstesinden geleceğiz. 2018 Ağustos'undan beri Türkiye'nin ekonomik krize gireceğini söyleyenler, yazıyorlar, çiziyorlar, ifade ediyorlar. Hep duyuyoruz. Böylesi bir krize maddi, manevi ve siyasi yatırım yapanlar, pandemi dönemimizdeki performansımızla hüsrana uğradı ve uğramaya devam edecek. Biz milletimizle hep kol kola omuz omuza yürüdük.

Önümüzde çok uzun bir yol var. Normalleşme sürecinden hedeflerimizin üstünde çıkış yapacağız. Hizmete aldığımız binamızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Gelir İdaresi Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası açıldı |Video GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ATAŞEHİR HİZMET BİNASI AÇILDI |VİDEO

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Hedeflerimize doğru daha güçlü adımlar atmamızı sağlayacak SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK: HEDEFLERİMİZE DOĞRU DAHA GÜÇLÜ ADIMLAR ATMAMIZI SAĞLAYACAK
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Veriler bu zor süreçten güçlenerek çıkacağımıza olan inancımızı destekliyor HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK: VERİLER BU ZOR SÜREÇTEN GÜÇLENEREK ÇIKACAĞIMIZA OLAN İNANCIMIZI DESTEKLİYOR
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak paylaştı! Yatırımlarımızdaki odağımız: Milli üretim SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK PAYLAŞTI! "YATIRIMLARIMIZDAKİ ODAĞIMIZ: MİLLİ ÜRETİM"

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