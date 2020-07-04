Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Gelir İdaresi Hizmet Binası açılışında önemli açıklamalar
Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu - Gelir İdaresi Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası Açılış Töreni'nde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Normalleşme döneminde ekonominin tüm göstergelerinde pozitif ayrışan ülke olduk." dedi. Bakan Albayrak, "2018 Ağustos'undan beri Türkiye'nin ekonomik krize gireceğini söyleyenler, yazıyorlar, çiziyorlar, ifade ediyorlar. Hep duyuyoruz. Böylesi bir krize maddi, manevi ve siyasi yatırım yapanlar, pandemi dönemimizdeki performansımızla hüsrana uğradı ve uğramaya devam edecek." ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gelir İdaresi Hizmet Binası açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak pandemi döneminde yaşanan ekonomik gelişmelere yönelik açıklamalarda bulundu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Ataşehir'deki hizmet binasının açılışında konuşan Bakan Albayrak, pandemi sürecinde normalleşme döneminde ekonomide olarak Türkiye'in pozitif ayrıştığını söyledi.
Bakan Albayrak'ın açıklamaları şöyle:
TÜRKİYE POZİTİF AYRIŞAN BİR ÜLKE OLDU
Normalleşme döneminde Türkiye pozitif ayrışan bir ülke oldu. Salının etkisi en aza indirilmiş durumda. Türkiye bu sürecin etkilerini çok daha az yaşayan ve atlatan ülkelerden bir tanesi oldu ve olmaya devam ediyor. Özellikle reel kesim güven endekslerinde ciddi yükselişler sağladık. Büyümenin önemli göstergesi olan PMI endeksinde yükseliş 2018 yılı Şubat ayından bu yana olan en yüksek değere ulaştı. Borsa İstanbul özelinde dünyadaki borsalara kıyasla BİST Mayıs ayında tekrar 100 bin puanın üzerine çıktı ve yılbaşındaki seviyesini aşmış oldu. BİST 100 endeksinde son 11 yılın en güçlü ve en yüksek değer kazancını ortaya koydu. Sadece birkaç tanesini paylaştığım bu göstergeler Türkiye'nin pandemi döneminde ortaya koyduğu performansın, sıkıntılara rağmen, devletimizin hükümetimizin devreye aldığı tüm adımların ne kadar doğru olduğunu ortaya koyuyor.
KRİZE YATIRIM YAPANLAR HÜSRANA UĞRADI
Spekülatif kur saldırıları ve yaptırım süreçlerinin üstesinden nasıl geldiğimiz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde pandemi döneminde de birlik ve beraberlik içerisinde üstesinden geleceğiz. 2018 Ağustos'undan beri Türkiye'nin ekonomik krize gireceğini söyleyenler, yazıyorlar, çiziyorlar, ifade ediyorlar. Hep duyuyoruz. Böylesi bir krize maddi, manevi ve siyasi yatırım yapanlar, pandemi dönemimizdeki performansımızla hüsrana uğradı ve uğramaya devam edecek. Biz milletimizle hep kol kola omuz omuza yürüdük.
Önümüzde çok uzun bir yol var. Normalleşme sürecinden hedeflerimizin üstünde çıkış yapacağız. Hizmete aldığımız binamızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
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