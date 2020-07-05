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Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyası rekora koşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyası, rekora koşuyor. Kampanyaya bağış sayısı bir milyon sınırına dayanırken bağış miktarı da 2 milyar 105 milyon TL’yi aştı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.07.2020
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Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyası rekora koşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart'ta 7 aylık maaşını bağışlayarak başlattığı kampanyaya her kesimden destek yağdı. Kampanyada 30 Haziran itibariyle toplam bağış sayısı 917 bin 253'ü buldu.

EN YÜKSEK DESTEK MERKEZ BANKASI'NDAN
Kampanyaya en yüklüğü desteği Merkez Bankası verdi. Merkez Bankası 100 milyon lira bağışla kampanyanın liderliğini elinde bulunduruyor. Merkez Bankasını Ziraat, Halk ve Vakıflar Bankası izledi. Mobil operatörler de kampanyada elini taşın altına koydu. Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'un kampanyaya katkısı 93 milyon TL'yi aştı. AK Parti milletvekilleri de kampanya çerçevesinde 7 milyon 325 bin Türk Lirası bağışladı. Sivil toplumda rekor 20 milyon TL ile TİSK Mikrocerrahi Vakfı'nın oldu. Kampanyaya spor dünyası da büyük ilgi gösterdi. Başakşehir 2 milyon TL, ünlü teknik adam Şenol Güneş de kampanyaya 1 milyon TL ile dahil oldu. Kampanyaya milyonlarca vatandaş da SMS desteğiyle katkı sağladı. SMS'e ilişkin 3 Haziran verilerine göre SMS karşılığında 66 milyon 164 bin 310 TL toplandı.

Biz bize yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyasına bağış yapan firma ve isimler 'BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM' MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'NA BAĞIŞ YAPAN FİRMA VE İSİMLER

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