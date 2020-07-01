01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Hedeflerimize doğru daha güçlü adımlar atmamızı sağlayacak

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Hedeflerimize doğru daha güçlü adımlar atmamızı sağlayacak

,"'ndeki toparlanma, hedeflerimize doğru daha güçlü adımlar atmamıza olanak sağlıyor." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.07.2020 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020
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BAKAN ALBAYRAK: BU GELİŞME TÜRKİYE İÇİN POZİTİF GÖSTERGEDİR

Twitter'dan açıklama yapan , "Güven endekslerinden sonra 'daki () toparlanma, hedeflerimize doğru daha güçlü adımlar atmamıza olanak sağlıyor. Reel kesim, tüketici ve ekonomi güven endeksindeki yükseliş bugünün dünden, haziranın mayıstan daha pozitif olduğunun göstergesidir." mesajını verdi.

Bakan Berat Albayrak, ayrıca mesajında verilere dair bir de video paylaştı.

SON DAKİKA | Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Bu gelişme türkiye için pozitif göstergedir | Video SON DAKİKA | HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK: BU GELİŞME TÜRKİYE İÇİN POZİTİF GÖSTERGEDİR | VİDEO

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