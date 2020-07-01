Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Hedeflerimize doğru daha güçlü adımlar atmamızı sağlayacak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,"Satın Alma Yöneticileri Endeksi'ndeki toparlanma, hedeflerimize doğru daha güçlü adımlar atmamıza olanak sağlıyor." dedi.
Twitter'dan açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Güven endekslerinden sonra PMI'daki (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) toparlanma, hedeflerimize doğru daha güçlü adımlar atmamıza olanak sağlıyor. Reel kesim, tüketici ve ekonomi güven endeksindeki yükseliş bugünün dünden, haziranın mayıstan daha pozitif olduğunun göstergesidir." mesajını verdi.
Bakan Berat Albayrak, ayrıca mesajında verilere dair bir de video paylaştı.
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