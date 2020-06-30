30 Haziran 2020, Salı
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Son dakika: YÖK'ten 'İstanbul Şehir Üniversitesi' açıklaması! İşte kapatılma nedeni

Son dakika haberine göre 'ten yapılan açıklamada, "’nin ’ne ilişkin “Gelir açığını karşılama kabiliyetinin bulunmadığı, personel maaşlarının ödenemediği, faaliyetin geçici olarak durdurulması sürecinin uzamasının öğrenci, akademik, idari personel ile kamu ve özel hizmet sağlayıcılarının mağduriyetini arttıracağına ve eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüremeyeceğine” dair tespitleri, Yükseköğretim Denetleme Kurulunun raporları ile birlikte değerlendirilmiş; 2547 sayılı Kanunun Ek madde 11/14 fıkrası gereği: “garantör üniversitenin bu konuya ilişkin tespiti” tarafından onanarak Cumhurbaşkanlığı Makamına arz edilmiş ve söz konusu üniversitenin faaliyet izni ile kaldırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.06.2020 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020
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YÖK'TEN 'İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ' AÇIKLAMASI

'ten 'nin kapatılmasına ilişkin açıklama geldi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Yükseköğretim Kurulu'nun 25 Haziran 2020 tarihli Genel Kurul toplantısında, garantör üniversite olan Marmara Üniversitesi'nin İstanbul Şehir Üniversitesi'ne ilişkin 'Gelir açığını karşılama kabiliyetinin bulunmadığı, personel maaşlarının ödenemediği, faaliyetin geçici olarak durdurulması sürecinin uzamasının öğrenci, akademik, idari personel ile kamu ve özel hizmet sağlayıcılarının mağduriyetini artıracağına ve eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüremeyeceğine' dair tespitleri, Yükseköğretim Denetleme Kurulu'nun raporları ile birlikte değerlendirilmiş, 2547 Sayılı Kanun'un ek madde 11/14 fıkrası gereği, 'Garantör üniversitenin bu konuya ilişkin tespiti', Yükseköğretim Kurulu tarafından onanarak, Cumhurbaşkanlığı makamına arz edilmiş ve söz konusu üniversitenin faaliyet izni, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kaldırılmıştır.

YÖK'ten 'İstanbul Şehir Üniversitesi' açıklaması! İşte kapatılma nedeni YÖK'TEN 'İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ' AÇIKLAMASI! İŞTE KAPATILMA NEDENİ

Bilinmelidir ki öğrencilerimizin eğitim ve öğretimi önceliğimizdir. Bu hususta öğrencilerimizin, eğitim ve öğretimlerine dün olduğu gibi bundan sonra da en uygun şartlarda devam etmeleri için gerekli her türlü tedbirin vakit geçirmeksizin alınacağını bilmelerini isteriz. Öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için azami hassasiyetin gösterileceği hususu başta öğrencilerimiz ve aileleri olmak üzere kamuoyuna duyurulur" denildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Şehir Üniversitesi’nin faaliyet izni kaldırıldı... RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI! ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ’NİN FAALİYET İZNİ KALDIRILDI...

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