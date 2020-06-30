Son dakika: Elektrik fiyatına 3 ay zam yapılmayacak

EPDK 3 ay geçerli olacak elektrik tarifesi için toplandı. Buna göre elektrik fiyatında mevcut tarife üç ay boyunca yürürlükte kalacak ve elektriğe zam yapılmayacak.

Doğalgaz fiyatlarında ise konut hariç indirim yapıldı. Sanayi ve elektrik üretiminde kullanılan doğal gaz fiyatında yüzde 9.7 ile 12.5 arasında indirime gidildi.

DOĞAL GAZA İNDİRİM

BOTAŞ ise sanayi ve elektrik üretiminde kullanılan doğalgaz fiyatında yüzde 9.7 ile 12.5 arasında indirim yaptı.

İndirim konutta kullanılan doğalgaz fiyatları için geçerli olmayacak.

Konuyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.



Dönmez paylaşımında "BOTAŞ'tan sanayicimizin kullandığı doğalgaza indirim hayırlı olsun. Yeni normalde sanayimizin çarkları daha hızlı dönecek, ekonomik toparlanmamız hız kazanacak. Doğalgaz maliyetlerindeki %9,7 ila %12,5 arası düşüş, üretim ve istihdama pozitif yansıyacak" ifadelerini kullandı.