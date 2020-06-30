30 Haziran 2020, Salı
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Son dakika: Elektrik fiyatına 3 ay zam yapılmayacak

Son dakika haberine göre; , 3 ay geçerli olacak elektrik tarifesi için toplandı. Toplantı sonucunda elektrik fiyatında mevcut tarife 3 ay boyunca yürürlükte kalacak ve elektriğe yapılmayacak. Doğalgazda ise, konut hariç, yüzde 12.5'e varan indirim var. .

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.06.2020 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020
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ELEKTRİK FİYATINA 3 AY ZAM YAPILMAYACAK

3 ay geçerli olacak elektrik tarifesi için toplandı. Buna göre elektrik fiyatında mevcut tarife üç ay boyunca yürürlükte kalacak ve elektriğe yapılmayacak.

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Doğalgaz fiyatlarında ise konut hariç indirim yapıldı. Sanayi ve elektrik üretiminde kullanılan doğal gaz fiyatında yüzde 9.7 ile 12.5 arasında indirime gidildi.

DOĞAL GAZA İNDİRİM
BOTAŞ ise sanayi ve elektrik üretiminde kullanılan doğalgaz fiyatında yüzde 9.7 ile 12.5 arasında indirim yaptı.

İndirim konutta kullanılan doğalgaz fiyatları için geçerli olmayacak.

Konuyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Dönmez paylaşımında "BOTAŞ'tan sanayicimizin kullandığı doğalgaza indirim hayırlı olsun. Yeni normalde sanayimizin çarkları daha hızlı dönecek, ekonomik toparlanmamız hız kazanacak. Doğalgaz maliyetlerindeki %9,7 ila %12,5 arası düşüş, üretim ve istihdama pozitif yansıyacak" ifadelerini kullandı.

Son dakika: BOTAŞ'tan konut dışı doğal gaza yüzde 12.5 indirim SON DAKİKA: BOTAŞ'TAN KONUT DIŞI DOĞAL GAZA YÜZDE 12.5 İNDİRİM

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