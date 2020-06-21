Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Her huzurevinde bir doktor görev yapacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Huzurevlerinde sağlıkçıların sayısını gitgide artıracağız. Her huzurevine bir doktor istiyoruz. Cumhurbaşkanı'mız da bunun talimatını verdi. İnşallah yıl bitmeden bu amacımıza ulaşacağız. Sağlık Bakanlığımız ilana çıkacak" dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Huzurevlerinde sağlıkçıların sayısını gitgide artıracağız. Her huzurevine bir doktor istiyoruz. Cumhurbaşkanı'mız da bunun talimatını verdi. İnşallah yıl bitmeden bu amacımıza ulaşacağız. Sağlık Bakanlığımız ilana çıkacak" dedi.
Bakan Selçuk şunları kaydetti.
(Kovid-19 salgını) Dünyada maalesef vefatların yüzde 50'si huzurevlerinde gerçekleşti. Çok acı vakalar, acı örnekler izledik.
Aldığımız sıkı önlemler sayesinde huzurevlerinde Kovid-19'dan vefatların Türkiye'deki tüm vefatlar içindeki oranı yüzde 4 oldu.
"(Vefa Sosyal Destek Grupları) Bu süreçten sonra da 'Vefa' ismini koruyarak farklı bir şekilde devinimini sağlayarak bu projeye devam edeceğiz.
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