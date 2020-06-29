Bakan Dönmez: Libya hükümeti ile birlikte petrol aranacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Libya'daki petrol arama çalışmaları "Libya hükümeti ile birlikte petrol arayacağız. Biz oradaki çalışmalarımızı Libya milli petrol şirketiyle birlikte yapmayı planlıyoruz." dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bir televizyon programının konuğu oldu. Sönmez, Türkiye'nin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile uyum içinde hareket ettiğini söyledi. Dönmez, petrol arama çalışmalarına ilişkin de önemli ifadeler kullandı. Dönmez, "Biz oradaki çalışmalarımızı Libya milli petrol şirketiyle birlikte yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.
KAZAN-KAZAN VURGUSU
Bakan Dönmez, Libya'da petrol ve doğal gaz arayışlarında iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesi üzerine çalışıldığını söyledi. Dönmez, 'kazan-kazan' esasının olacağını belirtti.
Dönmez, "Orada kazan-kazan formülüne dayalı daha önce de olduğu gibi sahalarda ortaklık yapmayı planlıyoruz. Onlardan da sıcak bir yaklaşım söz konusu." dedi
LİBYA'DA PETROL ARAMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Türkiye'nin Libya'daki petrol arama faaliyetlerinin devam edeceğini bildirdi, şu ifadeleri kullandı:
"Biz oradaki çalışmalarımızı Libya milli petrol şirketiyle birlikte yapmayı planlıyoruz. Geçmişte de bu şekilde ilerlemiş. Bu arada birlikte hareket edebileceğimiz uluslararası petrol şirketleri de olabilir. Onu zaman gösterecek. Oradaki petrol, doğal kaynaklar Libya halkının refahı ve kalkınması için."
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