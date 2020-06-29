29 Haziran 2020, Pazartesi
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Bakan Dönmez: Libya hükümeti ile birlikte petrol aranacak

ve , 'daki arama çalışmaları "Libya hükümeti ile birlikte petrol arayacağız. Biz oradaki çalışmalarımızı Libya milli petrol şirketiyle birlikte yapmayı planlıyoruz." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.06.2020 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020
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FLAŞ AÇIKLAMA: ORTAK ARANACAK

ve bir televizyon programının konuğu oldu. Sönmez, 'nin Ulusal Mutabakat Hükümeti ile uyum içinde hareket ettiğini söyledi. Dönmez, arama çalışmalarına ilişkin de önemli ifadeler kullandı. Dönmez, "Biz oradaki çalışmalarımızı Libya milli petrol şirketiyle birlikte yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

KAZAN-KAZAN VURGUSU

, Libya'da petrol ve doğal gaz arayışlarında iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesi üzerine çalışıldığını söyledi. Dönmez, 'kazan-kazan' esasının olacağını belirtti.

Dönmez, "Orada kazan-kazan formülüne dayalı daha önce de olduğu gibi sahalarda ortaklık yapmayı planlıyoruz. Onlardan da sıcak bir yaklaşım söz konusu." dedi

LİBYA'DA PETROL ARAMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Türkiye'nin Libya'daki petrol arama faaliyetlerinin devam edeceğini bildirdi, şu ifadeleri kullandı:

"Biz oradaki çalışmalarımızı Libya milli petrol şirketiyle birlikte yapmayı planlıyoruz. Geçmişte de bu şekilde ilerlemiş. Bu arada birlikte hareket edebileceğimiz uluslararası petrol şirketleri de olabilir. Onu zaman gösterecek. Oradaki petrol, doğal kaynaklar Libya halkının refahı ve kalkınması için."

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