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Libya ordusudnan son dakika açıklaması: Sirte ve El Cufra çok önemli

’nın Birleşmiş Milletler () nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti () ordusu sözcüsü Albay , “Sirte ve ’nın kurtarılması her zamankinden daha önemli” dedi.

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Giriş Tarihi: 28.06.2020 Güncelleme Tarihi: 28.06.2020
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'da tarafından meşru olarak kabul edilen ordusunun, Türk İHA ve SİHA'larının desteği ile yürüttüğü başarılı operasyonların ardından, UMH ordusu sözcüzü Albay , "Sirte ve El Cufra'nın Rus paralı askerlerinden, yerel suç örgütlerinden kurtarılması ve nereye giderseler gitsinler peşlerinden takip etmemiz her zamankinden daha önemli" dedi.
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"SİRTE VE EL CUFRA İŞGAL ALTINDAYKEN ATEŞKEŞ KONUŞMAK ANLAMSIZ"

Kanunu ayrıca, Sirte ve 'nın yabancı paralı askerler tarafından işgal altında olduğu sırada ateşkesi tartışmanın anlamsız olduğunu belirterek, "Yabancı paralı askerlerin Sirte ve El Cufra'yı işgal ettiği bir zamanda ateşkesi tartışmak anlamsız. Bahsedilen bölgelerdeki yabancı paralı askerler, Hafter'i destekleyen ülkeler tarafından sağlanan silahlarla donatılmıştır. Aynı ülkeler Rus, ve paralı askerlerinin varlığından da sorumludur. Bu ülkeler, Libya petrol sahaları üzerinde kontrol yürütüyor" ifadelerini kullandı.

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