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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan flaş Libya ve Doğu Akdeniz açıklaması

 Sözcüsü İbrahim Kalın konusunda, “Hafter kaos ile tehlikeli oyun oynuyor. Hafter ateşkesleri ihlal eden taraf oldu. Serrac hükümeti Hafter'e güvenmiyor.” derken konusunda Kimse “Türkiyesiz bir oyun asla oynayamaz.” ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.06.2020 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020
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TÜRKİYE'DEN FLAŞ LİBYA VE DOĞU AKDENİZ AÇIKLAMASI

Sözcüsü İbrahim Kalın gündeme dair bir televizyon kanalında açıklamalarda bulundu. İbrahim Kalın, konusunda Hafter'in verdiği zararlardan bahsederken 'de 'siz bir oyun olmayacağını söyledi.

İşte Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamarı:

"Hafter Libya'yı çok ciddi zarara uğratıyor. Hafter'in uğrattığı zarar 5 milyar dolardan fazla. Hafter kaos ile tehlikeli oyun oynuyor. Hafter ateşkesleri ihlal eden taraf oldu. Serrac hükümeti Hafter'e güvenmiyor. Siyasi çözümü destekliyoruz ama meşru hükümetle.

LİBYA İLE VARILAN MUTABAKAT

Biz Libya'dan başka ülkelere de teklif verdik. Biz gerilimden yana değiliz. için aktörler 2015 anlaşmasına dönmeli. açıkça Hafter'i destekliyor. ABD belirleyici rol oynamaktan çekiniyor.

"KİMSE TÜRKİYESİZ BİR OYUN ASLA OYNAYAMAZ"

Ateşkesle ilgili tüm ülkelerle temas içindeyiz. Akdeniz'i bir barış denizi haline getirmek istiyoruz. Ateşkesten kaçanlar Türkiye'yi dışarıda bırakmaya çalışıyorlar. Türkiye'yi yok sayarak atacağınız her adım boşa çıkacaktır. Bizim kimseyle gerilim yaratmak istemiyoruz fakat Türkiye'nin hak ve menfaatlerine karşı bir hamle olduğunda cevabını alırlar."

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