29 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: İGA duyurdu: İstanbul Havalimanı otoparkı temmuzda yüzde 50 indirimli olacak

Son dakika: İGA duyurdu: İstanbul Havalimanı otoparkı temmuzda yüzde 50 indirimli olacak

Son dakika haberine göre İşletmecisi , otopark hizmetlerinin temmuz ayında yüzde 50 indirimli olacağını duyurdu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.06.2020
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İGA DUYURDU: TEMMUZDA YÜZDE 50 İNDİRİMLİ OLACAK

'nın resmi Twitter hesabından havalimanı otoparklarındaki ücretlere yönelik açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İstanbul Havalimanı'nda tüm misafirlerimize otopark hizmetimiz temmuz ayında yüzde 50 indirimli." ifadelerine yer verildi.

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