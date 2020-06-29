Son dakika: İGA duyurdu: İstanbul Havalimanı otoparkı temmuzda yüzde 50 indirimli olacak
Son dakika haberine göre İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, otopark hizmetlerinin temmuz ayında yüzde 50 indirimli olacağını duyurdu.
İGA'nın resmi Twitter hesabından havalimanı otoparklarındaki ücretlere yönelik açıklama yapıldı.
Açıklamada, "İstanbul Havalimanı'nda tüm misafirlerimize otopark hizmetimiz temmuz ayında yüzde 50 indirimli." ifadelerine yer verildi.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- TOKİ Iğdır kura sonuçları açıklandı mı?
- 1 Temmuz ÖTV indirimi olacak mı?
- TOKİ Ankara Çubuk kura sonuçları açıklandı mı?
- Ev alacaklar bu tarihe dikkat
- Bakan Albayrak'tan Vakıfbank paylaşımı
- Haziran ayı işsizlik maaşı yattı mı?
- TOKİ Ağrı kura sonuçları açıklandı mı?
- İşsizlik maaşlarının ödeneceği tarihler belli oldu
- Flaş açıklama: Ortak aranacak
- Yerli sarımsak çıktı! Fiyatlar düştü
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ Iğdır kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Iğdır 2+1 ve 3+1 kura sonuçları sorgulama
- Son dakika: Haziran ayı işsizlik maaşı yattı mı? 2020 işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?
- Son dakika: 4-5 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu hafta sonu sınav var mı?
- TOKİ Ağrı 2+1 ve 3+1 kura sonuçları isim listesi: 2020 Ağrı Merkez TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- TOKİ Ankara Çubuk kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 Ankara TOKİ kura çekiliş sonuçları sorgulama
- Geri sayım başladı! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 üniversite tercihleri ne zaman?
- Üniversite taban puanları 2020 açıklandı mı? YÖK Atlas tercih robotu ile taban puanları, yüzdelik dilimleri sorgulama
- KPSS 2020/8 tercih sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Son dakika: 1 Temmuz'da açılacak yerler nereler? Düğün salonları, internet kafeler, oyun salonları ne zaman açılacak?
- Kabine toplantısı saat kaçta başlayacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?
- Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Artık yapılamayacak! Yeni kıdem tazminatı düzenlemesi nasıl olacak?
- 29 Haziran kısa çalışma ödeneği yattı mı? 2020 Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı? Resmi açıklama!