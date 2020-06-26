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Libya ordusundan son dakika açıklaması: Rus uçakları Sirte'ye Suriyeli savaşçı ve silah taşıyor

'nın 'da gizlemeye çalıştığı varlığı Rus güvenlik şirketi Wagner ile deşifre olmuştu. Son dakika haberine göre, Libya ordusu, Suriyeli paralı savaşçı ve Pantsir hava savunma sistemleri taşıyan Rus uçaklarının 'deki 'ne en az 11 iniş yaptığını duyurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.06.2020 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020
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LİBYA ORDUSUNDAN FLAŞ RUSYA AÇIKLAMASI
basınında yer alan haberlere göre, orduya bağlı ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, Rus Antonov ve İlyuşin kargo uçaklarının Sirte'deki El-Gırdabiyye 'ne en az 11 iniş yaptığını açıkladı.

LİBYA'DA NELER OLUYOR?

Dırah, söz konusu uçaklarla Suriyeli paralı savaşçı ve Rus yapımı 6 Pantsir hava savunma sisteminin yanı sıra silah ve mühimmatların taşındığını kaydetti.

Libya ordusu, Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'e bağlı milislerden kurtarmak için 6 Haziran'da "Zafer Yolları" isimli yeni bir harekat başlattığını duyurmuştu.

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