24 Haziran 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Milli helikopter motoru TS1400 için önemli gelişme

Milli helikopter motoru TS1400 için önemli gelişme

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. tarafından geliştirilmekte olan GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri’nin motor ihtiyacını yerli ve millî imkânlarla karşılamak üzere, TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. ()’nin yürütmekte olduğu Turboşaft Motor Geliştirme Projesi (TMGP) kapsamında kurulacak test altyapıları için Mühendislik A.Ş. ile TEI arasında iş birliği sözleşmesi imzalandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.06.2020 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020
ABONE OL
MİLLİ HELİKOPTER MOTORU İÇİN ÖNEMLİ GELİŞME
Eskişehir Yerleşkesi'nde gerçekleşen imza törenine TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut F. Akşit ve Mühendislik Genel Müdürü Fatih Can'ın yanı sıra, iki şirketin üst düzey yöneticileri katıldı.
Milli helikopter motoru TEI TS1400 için önemli gelişme | Video MİLLİ HELİKOPTER MOTORU TEI TS1400 İÇİN ÖNEMLİ GELİŞME | VİDEO



İmzalanan sözleşme kapsamında kurulacak test tesisleri için TEKFEN Mühendislik, test sistemlerinin detay tasarımı, tedarik süreçlerinin teknik olarak yönetimi, montaj, test ve devreye alınması için süpervizörlük hizmetlerini sağlayacak.



Proje kapsamında kurulacak test altyapıları sayesinde havacılık motorlarına ait kompresör, yanma odası ve türbin modül testleri minimum maliyet ve modifikasyonla yapılabilecek. Modül testlerinde, modüllere ait aerotermal çalışma karakteristiklerinin elde edilmesi amaçlanırken, test sonuçları ile tasarım ve analiz araçlarının doğruluğu da kontrol edilerek, analiz modellerinde iyileştirmeler sağlanacak.



İşte yerli kriminal araç 'KIRAÇ' | KIRAÇ'ın özellikleri ne? A Haber görüntüledi | VİDEO İŞTE YERLİ KRİMİNAL ARAÇ 'KIRAÇ' | KIRAÇ'IN ÖZELLİKLERİ NE? A HABER GÖRÜNTÜLEDİ | VİDEO
Son dakika: Türkiye'nin orta menzilli ilk yerli füze motoru test edildi SON DAKİKA: TÜRKİYE'NİN ORTA MENZİLLİ İLK YERLİ FÜZE MOTORU TEST EDİLDİ
Yeni nesil tank avcısı yerli füzeli Kaplan TSK'ya teslim edildi YENİ NESİL TANK AVCISI YERLİ FÜZELİ KAPLAN TSK'YA TESLİM EDİLDİ

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA