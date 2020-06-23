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Haberler Galeri Yeni nesil tank avcısı yerli füzeli Kaplan TSK'ya teslim edildi

Yeni nesil tank avcısı yerli füzeli Kaplan TSK'ya teslim edildi

Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi kapsamında yerli füzelerle üretime geçen tank avcısı Kaplan, Türk Siahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. 26 aracın TSK envanterinde yerini aldığı ve yurt dışında da yeni projelerin devam ettiği açıklandı. Yeni nesil avcı Kaplan, yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlarda terör örgütlerinin korkulu rüyası oldu.

Giriş Tarihi: 23.06.2020 19:33 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020 19:34
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Yeni nesil tank avcısı yerli füzeli Kaplan TSK'ya teslim edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kara unsurlarının ateş gücünü artıran Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi kapsamında "yeni nesil tank avcısı" Kaplan teslimatı sayısı 26'ya ulaştı. Yerli olarak üretilen Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi (OMTAS) füzelerinin kullanılacağı ilk araçların teslimatı da gerçekleştirildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeni nesil tank avcısı yerli füzeli Kaplan TSK'ya teslim edildi

FNSS Genel Müdürü Nail Kurt, şirketin yürüttüğü projelere ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirleri en üst düzeye çıkararak çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Kurt, "Şu ana kadar 2 teknisyen arkadaşımızda geçtiğimiz haftalarda dışarıdan alınma kaynaklı Kovid-19 tespit edildi. Sağlıkları yerinde. Aynı servise binen, mesaide birlikte olan arkadaşlarımızdan yaklaşık 40 kişi karantinaya alındı. Kendilerinden bir şey çıkmadı. 1000 kişiden 2 vakayla bu süreci geçiriyoruz." dedi.

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Yeni nesil tank avcısı yerli füzeli Kaplan TSK'ya teslim edildi

Beklenen ve imzalanan projelerin gecikmesi gibi nedenlerle satışlarda bu yıl yüzde 15 civarında düşüş öngördüklerini ifade eden Kurt, şöyle konuştu:

"Bunun asıl nedenini Kovid-19 olarak açıklamak yanlış olur. Özellikle Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Araç Projesi ve Zırhlı Muharebe Aracı Modernizasyon Projesi'nde T0'ın (projenin fiili başlangıcı) gecikmesini ana etkenler olarak görüyoruz. Kovid-19 anlamında çok büyük bir etki bugüne kadar olmadı. Asıl etkileri 6 ay, 1 senelik vadelerde görülebilir."

Kurt, ortaya çıkacak etkileri de yalnızca olumsuz olarak düşünmemek gerektiğini söyledi.

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Yeni nesil tank avcısı yerli füzeli Kaplan TSK'ya teslim edildi

"SAVUNMADAKİ İVMEYİ KAYBETMEMEK LAZIM"

Savunma sanayisinde 30-35 yılda yaratılan bir ekosistem bulunduğuna ve son yıllarda çok ciddi bir ivme kazanıldığına işaret eden Kurt, "Bu ivmeyi kaybetmemek lazım. Çünkü tekrar ayağa kaldırıp yürütmek çok zor ve maliyetli olur. Bu ekosistemi yürütecek ve sürdürülebilirliği sağlayacak önlemlerin alınması gerekiyor. Olduğu gibi devam etse önlem almaya gerek yok ama projelerde daralma, küçülme sektörün küçülmesine yol açabilecek daralmalar çok büyük ve olumsuz etkiler yaratabilir. Projelerin devam etmesi, finansmanlarının sağlanmasıyla etkiler minimize edilebilir, çok aza çekilebilir." ifadelerini kullandı.

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Yeni nesil tank avcısı yerli füzeli Kaplan TSK'ya teslim edildi