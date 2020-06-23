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Yeni nesil tank avcısı yerli füzeli Kaplan TSK'ya teslim edildi
Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi kapsamında yerli füzelerle üretime geçen tank avcısı Kaplan, Türk Siahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. 26 aracın TSK envanterinde yerini aldığı ve yurt dışında da yeni projelerin devam ettiği açıklandı. Yeni nesil avcı Kaplan, yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlarda terör örgütlerinin korkulu rüyası oldu.
Giriş Tarihi: 23.06.2020 19:33 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020 19:34
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