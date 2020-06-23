Yeni nesil tank avcısı yerli füzeli Kaplan TSK'ya teslim edildi

"SAVUNMADAKİ İVMEYİ KAYBETMEMEK LAZIM"

Savunma sanayisinde 30-35 yılda yaratılan bir ekosistem bulunduğuna ve son yıllarda çok ciddi bir ivme kazanıldığına işaret eden Kurt, "Bu ivmeyi kaybetmemek lazım. Çünkü tekrar ayağa kaldırıp yürütmek çok zor ve maliyetli olur. Bu ekosistemi yürütecek ve sürdürülebilirliği sağlayacak önlemlerin alınması gerekiyor. Olduğu gibi devam etse önlem almaya gerek yok ama projelerde daralma, küçülme sektörün küçülmesine yol açabilecek daralmalar çok büyük ve olumsuz etkiler yaratabilir. Projelerin devam etmesi, finansmanlarının sağlanmasıyla etkiler minimize edilebilir, çok aza çekilebilir." ifadelerini kullandı.