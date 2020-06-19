Son dakika: Türkiye'nin orta menzilli ilk yerli füze motoru test edildi
Son dakika haberine göre; Türkiye'nin orta menzilli ilk yerli füze motoru (TEI-TJ300), Eskişehir'de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katıldığı törende test edildi.
Türkiye'nin orta menzilli ilk yerli füze motoru (TEI-TJ300), Eskişehir'de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katıldığı törende test edildi.
Bakan Varank, "TJ300 adlı turbo jet motorun ateşlemesini gerçekleştirdik. Bu motorlar orta menzilli gemisavar füzelerinde kullanılmak üzere tasarlandı" dedi.
Bakan Mustafa Varank, şu değerlendirmede bulundu:
"TJ300, çap olarak oldukça küçük olmasına rağmen 1300 nevton itki verebilen, yaklaşık 400 beygire yakın güç üretebilen bir motor. Bu motor, başlangıçta orta menzilli gemi savar füzelerinde kullanılmak üzere tasarlansa da birçok platformda kullanılabilecek. Burada TEI'nin mühendislerinin gayretleriyle, onların yürekli çalışmalarıyla oluşturulmuş bir motor. TEI'nin faaliyetlerini yakından takip ediyoruz. Ülkemizde özellikle hava araçları motorlarıyla ilgili en önemli altyapı burada kurulu ve bu kabiliyetlerin çok hızlı bir şekilde ürüne dönüştüğünü, savunma sanayimizde kullanıldığını görebiliyoruz. Bu, bizim açımızdan gurur verici. Burada birçok yurt dışı kısıtı olan ürünleri de artık kimseye bağlı olmadan kendimiz geliştiriyor oluyoruz."
"TEST ORTAMI DA TAMAMEN YERLİ VE MİLLİ"
TEI'deki test ortamının da tamamen yerli ve milli olduğuna dikkati çeken Varank, "Bir ürünü yapabilirsiniz ama test ortamını bile diyelim ki yabancı bir ülkeden almak zorunda olduğunuzda bunu size sağlamıyorlarsa o ürünün testini bile gerçekleştiremezsiniz." değerlendirmesinde bulundu.
Varank, TEI'de daha önce "Gökbey" adlı helikopterin motorunun çekirdeğinin ateşlendiğini hatırlattı.
TEI Genel Müdürü Akşit'in, Gökbey'in motorunun bu sene TAİ'ye teslim edileceği sözünü verdiğini dile getiren Varank, "Onlar da bu teslimattan sonra Gökbey'de kullanılacak motorun entegrasyonuyla ilgili çalışmalara başlayacaklar." ifadesini kullandı. Törene, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal katıldı.
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