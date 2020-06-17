Son dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: 20,5 milyar liralık nakdi destek sağladık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamasında, "Sosyal Koruma Kalkanı'yla yaklaşık 20,5 milyar liralık nakdi destek sağladık." bilgisini verdi.

"1 MİLYON 680 BİN HANEYE DAHA BU SÜREÇTE YARDIM ULAŞTIRDIK"

Bakan Selçuk, 3.faz sosyal yardım desteğine ilişkin, "1 milyon 680 bin haneye daha bu süreçte yardım ulaştırdık. Süreç devam ediyor." ifadesini kullandı.

Kovid-19 sürecindeki sosyal yardımlar konusuna değinen Selçuk, Üç fazda 6 milyon haneyi geçtiğini, 6 milyar lirayı geçmiş durumda olduklarını belirtti.

"3,5 MİLYON ÇALIŞAN İÇİN 10 MİLYAR LİRAYI AŞKIN..."

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, şöyle konuştu;

"3,5 milyon çalışan için 10 milyar lirayı aşkın kısa çalışma ödeneğini ulaştırmış durumdayız. 10 günlük süreçte kısa çalışma ödeneğinden 400 bin çıkış aldık. 400 bin işveren, 3 ay bitmeden kısa çalışmadan vazgeçti."

"FESİH KISITINI ÜÇ AY DAHA UZATACAĞIZ"

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, işten çıkarmayı engelleyen düzenlemeye ilişkin, "Fesih kısıtını üç ay daha uzatacağız." diye konuştu.

"KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ'NDEN NORMALLEŞMEYE GEÇEN İŞVERENE..."

Bakan Selçuk, İstihdam Kalkanı konusunda, Kısa Çalışma Ödeneği'nden normalleşmeye geçen işverene prim desteği verileceğini bildirdi.



KIDEM TAZMİNATI DÜZENLEMESİ



Bakan Zehra Zümrüt Selçuk "Kıdem tazminatı düzenlemesi için yürürlük tarihini 2022 olarak hedefliyoruz." dedi.

Bakan Selçuk şunları söyledi;



"Kıdeme hak kazanarak işten çıkışı yapılanlar yüzde 24 seviyesinde. Yani her 4 kişiden 1'i ancak kıdem tazminatı alıyor."