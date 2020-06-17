Son dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: 20,5 milyar liralık nakdi destek sağladık
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı son dakika açıklamasında, "Sosyal Koruma Kalkanı'yla yaklaşık 20,5 milyar liralık nakdi destek sağladık." dedi. Ayrıca Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, işten çıkarmayı engelleyen düzenlemeye ilişkin, "Fesih kısıtını üç ay daha uzatacağız." müjdesini verdi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamasında, "Sosyal Koruma Kalkanı'yla yaklaşık 20,5 milyar liralık nakdi destek sağladık." bilgisini verdi.
"1 MİLYON 680 BİN HANEYE DAHA BU SÜREÇTE YARDIM ULAŞTIRDIK"
Bakan Selçuk, 3.faz sosyal yardım desteğine ilişkin, "1 milyon 680 bin haneye daha bu süreçte yardım ulaştırdık. Süreç devam ediyor." ifadesini kullandı.
Kovid-19 sürecindeki sosyal yardımlar konusuna değinen Selçuk, Üç fazda 6 milyon haneyi geçtiğini, 6 milyar lirayı geçmiş durumda olduklarını belirtti.
"3,5 MİLYON ÇALIŞAN İÇİN 10 MİLYAR LİRAYI AŞKIN..."
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, şöyle konuştu;
"3,5 milyon çalışan için 10 milyar lirayı aşkın kısa çalışma ödeneğini ulaştırmış durumdayız. 10 günlük süreçte kısa çalışma ödeneğinden 400 bin çıkış aldık. 400 bin işveren, 3 ay bitmeden kısa çalışmadan vazgeçti."
"FESİH KISITINI ÜÇ AY DAHA UZATACAĞIZ"
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, işten çıkarmayı engelleyen düzenlemeye ilişkin, "Fesih kısıtını üç ay daha uzatacağız." diye konuştu.
"KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ'NDEN NORMALLEŞMEYE GEÇEN İŞVERENE..."
Bakan Selçuk, İstihdam Kalkanı konusunda, Kısa Çalışma Ödeneği'nden normalleşmeye geçen işverene prim desteği verileceğini bildirdi.
KIDEM TAZMİNATI DÜZENLEMESİ
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk "Kıdem tazminatı düzenlemesi için yürürlük tarihini 2022 olarak hedefliyoruz." dedi.
Bakan Selçuk şunları söyledi;
"Kıdeme hak kazanarak işten çıkışı yapılanlar yüzde 24 seviyesinde. Yani her 4 kişiden 1'i ancak kıdem tazminatı alıyor."
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Başkan Erdoğan onayladı! Bu görüntü tarihe karışıyor
- TOKİ Giresun kura sonuçları açıklandı mı?
- Ekonomi yönetiminin proaktif adımları örnek oluyor!
- Halkbank sosyal hayatı destek kredisi anlaşmalı firmalar
- Milyonları ilgilendiriyor! İş yerlerinde öğle arası...
- Bakan Varank açıkladı! Ekonomide olumlu gelişme
- Altın fiyatları yükselecek mi?
- Vakıfbank sosyal hayatı destek kredisi anlaşmalı firmalar
- Ziraat Bankası sosyal hayatı destek kredisi anlaşmalı firmalar
- Türkiye'den Nijer ve Çad'a sağlık hibeleri Resmi Gazete'de
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ziraat Bankası sosyal hayatı destek kredisi anlaşmalı firmalar! 2020 Ziraat destek kredisi başvuru nasıl yapılır?
- Vakıfbank sosyal hayatı destek kredisi yerli üretim yapan anlaşmalı firmalar! Kredi başvurusu nasıl yapılır?
- Halkbank sosyal hayatı destek kredisi anlaşmalı firmalar hangileri? 2020 Halkbank kredi başvurusu nasıl yapılır?
- Giresun 2020 TOKİ kura çekilişi canlı izle: TOKİ Giresun Merkez Aksu 2+1 3+1 kura sonuçları isim listesi sorgulama
- ŞOK 17 Haziran aktüel kataloğu: Camlı Kalp Sarkıt Avize dikkat çekiyor! İşte ŞOK çarşamba indirimleri
- Son dakika haberi: Altın fiyatları yükselecek mi? Uzmanlar yorumladı! 17 Haziran gram, çeyrek altın ne kadar?
- Sosyal Hayatı Destek Kredisi anlaşmalı firmalar listesi: Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi başvuru ekranı
- Kredi faizlerinde son dakika! 2020 QNB Finansbank, TEB, İş Bankası konut taşıt kredisi faiz oranları son durum
- 16 Haziran evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2020 evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
- KPSS adayları heyecan içinde! 2020 KPSS ortaöğretim, ön lisans, lisans başvurusu ne zaman? ÖSYM takvimi duyurdu!
- Son dakika: YKS tarihi değişecek mi, ertelendi mi? 2020 ÖSYM YKS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır?
- KPSS 2020/8 tercih kılavuzu: Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları neler? Hangi kadrolara alım yapılacak?