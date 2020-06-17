Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/8 tercih nasıl yapılır? 3000 personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları
Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/8 tercih işlemleri başladı. İstanbul'daki hastanelere yapılacak sağlık personeli alımı için heyecanlı bekleyişini sürdüren adaylar, tercih ile ilgili detayları araştırıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/8 tercih nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı 3000 personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları nelerdir? İşte cevaplar...
Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/8 tercih kılavuzu yayımlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'daki hastanelere toplam 3000 sağlık personeli alımı yapılacak. Hemşire, ebe gibi birçok kadroya yapılacak personel alımı ile ilgili detaylar belli oldu. KPSS puanıyla atanacak sözleşmeli personel alımına ilişkin merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/8 tercih nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı 3000 personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları nelerdir? İşte son gelişmeler...
KPSS 2020/8 TERCİH KILAVUZU
ÖSYM tarafından KPSS 2020/8 tercih kılavuzu erişime açıldı. Aşağıdaki linke tıklayarak tercih kılavuzuna ulaşabilirsiniz.
KPSS 2020/8 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN...
TERCİHLER NASIL YAPILIR?
Adaylar tercih işlemlerini, 16-22 Haziran tarihlerinde tercih kılavuzunda belirtilen kurallara uygun olarak ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecek.
ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.
ALIMLAR HANGİ KADROLARA YAPILACAK?
Resmi Gazete'de yer alan atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle:
Diyetisyen 8 (Lisans), Ebe 60 (Lisans), Fizyoterapist 8 (Lisans), Hemşire 1929 (Lisans), Hemşire 373 (Ortaöğretim), Psikolog 8 (Lisans), Sosyal Çalışmacı 8 (Lisans), Sağlık Teknikeri Anestezi 100 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diyaliz 17 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Eczane 24 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Laboratuvar 48 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 14 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Röntgen 175 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 228 (Ön Lisans), Toplam 2021 (Lisans), 606 (Ön Lisans), 373 (Ortaöğretim), Genel Toplam (3000).
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELER?
Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.
57 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.
KPSS 2019/4, KPSS 2019/7, KPSS 2020/4 ve KPSS 2020/5Tercih Kılavuzlarında belirtilen sözleşmeli pozisyonlara yerleşenlerin, bu kılavuzda belirtilen sözleşmeli pozisyonları tercih etmeleri sistem tarafından engellenecektir.
Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.
Durumu "Başvuru Genel Şartlarına" uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.
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