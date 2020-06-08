Cüneyt Paksoy: 2021 Türkiye’nin önemli çıta atlayacağı bir sene olacak | Video

Türkiye’de üretime verilen koronavirüs (COVID-19) molası kısa sürdü ve bu süreçte ülkemiz güçlenerek ayağa kalktı. Sanayi merkezlerinde fabrikalara üç vardiya sistemine devam ediyor. Sanayi tesislerinde kapasite kullanımı yüzde 80'i geçti. Zamanında alınan tedbirler ekonominin toparlanmasında nasıl etkili oldu? İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Murat Akyüz, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Akyüz ve Stratejist Cüneyt Paksoy, A Haber’de Türkiye’nin hayati öneme sahip süreci nasıl yönettiğini ve alınan başarının arkasında yatan hükümet desteğinin masaya yatırdı. Cüneyt Paksoy, "2021 Türkiye’nin önemli çıta atlayacağı bir sene olacaktır. Global şartlar değişmedikçe." dedi.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Murat Akyüz, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Akyüz ve Stratejist Cüneyt Paksoy, A Haber'de Türkiye'nin hayati öneme sahip süreci nasıl yönettiğini ve alınan başarının arkasında yatan hükümet desteğinin masaya yatırdı. Cüneyt Paksoy, "2021 Türkiye'nin önemli çıta atlayacağı bir sene olacaktır. Global şartlar değişmedikçe." dedi.







"DEVLETTEN DESTEK GÖRDÜK"



İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Murat Akyüz:



Kimya sektörü diğer sektörlere göre daha şanslı bir sektördü. Bunun en önemli sebeplerinden birisi içinde medikal, ilaç, temizlik, ambalaj gibi sektörler vardı. Bunların her biri de Kovid-19 sürecinde sektöre ve ülkemize önemli katkılarda bulunan sektörlerdi. Bunun dışındaki diğer sektörüler de petro-kimya, kauçuk sektörleri olsun. Tek vardiyaya dönülmüştü. Bizim için faydalı bir dönem oldu. Ciddi bir musibet oldu. Evden çalışmaların bir bölümü hala devam ediliyor. Ön önemli şey finansman komsundaki şirketlerin çektiği zorluklardı. Bazı ödemelerini ötelediler. Şunu söylemek gerekir ki; devlet banklarının verdiği destekler kadar özel bankalardan bu desteği çok fazla görmedik.





İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Kadir Tuna:



Bu ara verdiğimiz dönemde işletmelerimizin büyük bölümü yeni döneme uyum sağlayacak tedbirler aldı. Burada ekonomi yönetiminin açıkladığı paketlerde destek sağlandı. Birinci aşama bitti ve ikinci aşama ya geçildi. Merkez Bankası tarafından açıklanan 20 milyar TL'lik kredinin kısmına baktığımız zaman şimdi üretimin daha da fazla artırılması. Burada yeni finansman paketlerinin ortaya konulması. Finansman paketinin artısı şu; birincisi istihdamı artıracak paket olması. İkincisi de uzun süredir üzerinde çalışılan ve Türkiye'de üretimi mümkün olan birçok alanla ilgili makine üretimi ile ilgili oldu. Yatırım yapacak şirketlerin yerli makine kullanım zorunluluğu var. Üçüncü önemli nokta da bizim ihracat tarafımızı destekleyecek bir paketin olması. Önümüzdeki dönemde şunu Çin'den alınan birçok ara malın Türkiye'de üretildiğini göreceğiz.



"2021 TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ ÇITA ATLAYACAĞI BİR SENE OLACAK"



Stratejist Cüneyt Paksoy:



Önemli bir dönemden geçiyoruz. Sayın Bakan (Berat Albayrak) geçen Cuma günü de belirtti: "Olağan üstü bir sürecin olağan üstü adımları gerekiyor" böyle bir süreci yönetmek. Biz değişim adı altına 2020'ye başladık. Amacımız üreten Türkiye'yi kurgulamak. Üretirken ihracatın içindeki yerli üretimin payını artırmak. Katma değerli ürünleri hem tüketici hem üreticimizi çekmek. Türkiye'nin büyüme hikâyesini öne çekmek.

"ÖNEMLİ SÜRPRİZLER OLABİLİR TÜRKİYE İÇİN"



Virüs bir molaydı. Bakan Albayrak, "durma" olarak nitelendirdi. Bazı küresel büyük ölçekli firmalarla görüşüldüğünü, bu konuda da gelişmeler oldukça önemli sürprizler de olabileceğini söyledi. Bu paketi (TCBM) çok önemsiyorum. Böylesine büyük ölçekli bir kredinin kullanıma sunulması üretimin ivmesini artıracak. 2021 Türkiye'nin önemli çıta atlayacağı bir sene olacaktır. Global şartlar değişmedikçe.



BAKAN ALBAYRAK'TAN "YATIRIM TAAHHÜTLÜ AVANS KREDİSİ" DEĞERLENDİRMESİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ithalatı azaltıp ihracatı artıracak yatırımları desteklemeye devam ettiklerini bildirerek, "Merkez Bankası'nın açıkladığı 20 milyar lira büyüklüğündeki 'Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi' ile firmalarımıza 10 yıl vadeli 400 milyon liraya kadar yatırım desteği sağlanacak." ifadesini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından, Merkez Bankası tarafından başlatılan yatırım taahhütlü avans kredisi uygulamasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, "İthalatı azaltıp ihracatı artıracak yatırımları desteklemeye devam ediyoruz. Merkez Bankasının açıkladığı 20 milyar lira büyüklüğündeki 'Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi' ile firmalarımıza 10 yıl vadeli 400 milyon liraya kadar yatırım desteği sağlanacak. İlk aşamada Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasında önemli rol üstlenen Kalkınma ve Yatırım Bankası aracılığıyla kullandırılacak kredi, istihdamı artıran, cari dengeye katkıda bulunan ve katma değeri yüksek üretim yapanlara sabit faizli Türk lirası cinsi olarak sunulacak. Hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.