Ziraat Bankası sosyal hayatı destek kredisi anlaşmalı firmalar! 2020 Ziraat destek kredisi başvuru nasıl yapılır?
Ziraat Bankası sosyal hayatı destek kredisi anlaşmalı firmalar, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sonrası normalleşme sürecine geçiş döneminde sosyal hayatın canlanması için kamu bankaları tarafından başlatılan kredi kampanyalarına başvurular başladı. Yerli üretim yapan firmaların desteklenmesi amacıyla başlatılan Sosyal Hayatı Destek Katkı Paylı Faturalı Kredi Paketi ve Sosyal Hayatı Destek Faturalı Kredi Paketi ile ilgili araştırmalar sürüyor. Peki, Ziraat Bankası sosyal hayatı destek kredisi anlaşmalı firmalar! 2020 Ziraat Bankası destek kredisi başvuru nasıl yapılır?
Ziraat Bankası sosyal hayatı destek kredisi başvuru nasıl yapılır? Kamu bankaları tarafından kontrollü normal hayata geçiş döneminde başlatılan düşük faizli kredi kampanyalarına başvurular devam ediyor. Başvuruların başlaması ile birlikte yerli üretim yapan firmaların listesi merak ediliyordu. Ziraat Bankası tarafından anlaşmalı firmalar duyuruldu. Peki, Ziraat Bankası sosyal hayatı destek kredisi anlaşmalı firmalar! 2020 Ziraat Bankası destek kredisi başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...
ZİRAAT BANKASI SOSYAL HAYATI DESTEK KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Katkı Paylı Faturalı Kredi Paketi
Mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak, anlaşma sağlanan firmalardan satın alınacak ürünler, azami 6 ayı ödemesiz olmak üzere azami 60 ay vade ile kredilendirilebilecektir.
Örnek ödeme tablosu-6 Ay Ödemesiz
|Kredi Tutarı
|Kredi Vadesi (Ay)
|Faiz Oranı (%)
|Tahsis Ücreti
|Taksit Tutarı
|Yıllık Maliyet Oranı (%)
|10.000 TL
|60
|0,55
|50 TL
|228 TL
|8,454
Faturalı Kredi Paketi
Kredi anlaşması bulunmayan firmalardan yerli üretim yapan firmalardan satın alacağı mobilya, kahverengi küçük ev aletleri, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri ev tekstil, çeyiz ve bisiklet ihtiyaçlarının uygun şartlarda sağlanması amacıyla; azami 6 ayı ödemesiz olmak üzere azami 60 ay vade ile kredi kullanılabilecektir.
Örnek ödeme tablosu-6 Ay Ödemesiz
|Kredi Tutarı
|Kredi Vadesi (Ay)
|Faiz Oranı (%)
|Tahsis Ücreti
|Taksit Tutarı
|Yıllık Maliyet Oranı (%)
|10.000 TL
|60
|0,82
|50 TL
|252 TL
|12,7266
Asgari kredi limiti 3.000 TL, azami kredi limiti ise 30.000 TL'dir.
Cep Telefonu, Bilgisayar ve Tablet alımları krediye konu edilemeyecektir.
Satıcı firmanın Bankamız müşterisi olması esastır.
Detaylı bilgi için şubelerimize başvurabilirsiniz.
Banka gerekli görülmesi halinde kredi koşullarında değişiklik yapma ve kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.
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