17 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Bakan Mustafa Varank: Mayıstan itibaren ekonomi dipten dönüş sinyalleri veriyor

Son dakika: Bakan Mustafa Varank: Mayıstan itibaren ekonomi dipten dönüş sinyalleri veriyor

Sanayi ve , "Mayıstan itibaren ekonomi dipten dönüş sinyalleri vermeye başladı, haziranda reel sektördeki canlanma hız kazandı" dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.06.2020 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020
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SON DAKİKA HABERİ: Sanayi ve Varank, yaptığı açıklamada "Mayıstan itibaren ekonomi dipten dönüş sinyalleri vermeye başladı, haziranda reel sektördeki canlanma hız kazandı" ifadelerini kullandı.

"5 AYDA 520 YENİ FABRİKA ÜRETİME GEÇTİ"

Ayrıca Bakan Varank, "Sadece OSB'lerde ilk 5 ayda 520 yeni fabrika üretime geçti. Yatırım talebi de pandemi koşullarına rağmen daha güçlü seyrediyor." açıklamasını yaptı.
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ANTİKOR TESTİ YAPILACAK İLLER

Bakan Varank, "İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Konya, Tekirdağ, Adana, Sakarya, Gaziantep, Manisa, Eskişehir, Bursa ve Kayseri'de antikor testleri yapılacak." bilgisini paylaştı.
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