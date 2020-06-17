Son dakika: Bakan Mustafa Varank: Mayıstan itibaren ekonomi dipten dönüş sinyalleri veriyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Mayıstan itibaren ekonomi dipten dönüş sinyalleri vermeye başladı, haziranda reel sektördeki canlanma hız kazandı" dedi.
SON DAKİKA HABERİ: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, yaptığı açıklamada "Mayıstan itibaren ekonomi dipten dönüş sinyalleri vermeye başladı, haziranda reel sektördeki canlanma hız kazandı" ifadelerini kullandı.
"5 AYDA 520 YENİ FABRİKA ÜRETİME GEÇTİ"
Ayrıca Bakan Varank, "Sadece OSB'lerde ilk 5 ayda 520 yeni fabrika üretime geçti. Yatırım talebi de pandemi koşullarına rağmen daha güçlü seyrediyor." açıklamasını yaptı.
"5 AYDA 520 YENİ FABRİKA ÜRETİME GEÇTİ"
Ayrıca Bakan Varank, "Sadece OSB'lerde ilk 5 ayda 520 yeni fabrika üretime geçti. Yatırım talebi de pandemi koşullarına rağmen daha güçlü seyrediyor." açıklamasını yaptı.
ANTİKOR TESTİ YAPILACAK İLLERBakan Varank, "İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Konya, Tekirdağ, Adana, Sakarya, Gaziantep, Manisa, Eskişehir, Bursa ve Kayseri'de antikor testleri yapılacak." bilgisini paylaştı.
TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜSE KARŞI AŞI VE İLAÇ GELİŞTİRME HAMLESİ! BAKAN MUSTAFA VARANK YERİNDE İNCELEDİ
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Ziraat Bankası sosyal hayatı destek kredisi anlaşmalı firmalar
- Bakan Selçuk dev desteği açıkladı! 20,5 milyar TL
- Milyonları ilgilendiriyor! İş yerlerinde öğle arası...
- Ekonomi yönetiminin proaktif adımları örnek oluyor!
- Altın fiyatları yükselecek mi?
- Halkbank sosyal hayatı destek kredisi anlaşmalı firmalar
- Başkan Erdoğan onayladı! Bu görüntü tarihe karışıyor
- TOKİ Giresun kura sonuçları açıklandı mı?
- Vakıfbank sosyal hayatı destek kredisi anlaşmalı firmalar
- Türkiye'den Nijer ve Çad'a sağlık hibeleri Resmi Gazete'de
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ziraat Bankası sosyal hayatı destek kredisi anlaşmalı firmalar! 2020 Ziraat destek kredisi başvuru nasıl yapılır?
- Vakıfbank sosyal hayatı destek kredisi yerli üretim yapan anlaşmalı firmalar! Kredi başvurusu nasıl yapılır?
- Halkbank sosyal hayatı destek kredisi anlaşmalı firmalar hangileri? 2020 Halkbank kredi başvurusu nasıl yapılır?
- Giresun 2020 TOKİ kura çekilişi canlı izle: TOKİ Giresun Merkez Aksu 2+1 3+1 kura sonuçları isim listesi sorgulama
- ŞOK 17 Haziran aktüel kataloğu: Camlı Kalp Sarkıt Avize dikkat çekiyor! İşte ŞOK çarşamba indirimleri
- Son dakika haberi: Altın fiyatları yükselecek mi? Uzmanlar yorumladı! 17 Haziran gram, çeyrek altın ne kadar?
- Sosyal Hayatı Destek Kredisi anlaşmalı firmalar listesi: Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi başvuru ekranı
- Kredi faizlerinde son dakika! 2020 QNB Finansbank, TEB, İş Bankası konut taşıt kredisi faiz oranları son durum
- 16 Haziran evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2020 evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
- KPSS adayları heyecan içinde! 2020 KPSS ortaöğretim, ön lisans, lisans başvurusu ne zaman? ÖSYM takvimi duyurdu!
- Son dakika: YKS tarihi değişecek mi, ertelendi mi? 2020 ÖSYM YKS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır?
- KPSS 2020/8 tercih kılavuzu: Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları neler? Hangi kadrolara alım yapılacak?