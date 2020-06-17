Ekonomi yönetiminin proaktif adımları örnek oluyor! O başarımız dünyaya anlatılacak

Türkiye 'de salgınla mücadelenin başından beri reel sektöre destek esas alınırken, hem istihdamın devamlılığı hem de reel sektör firmalarının nakit akışı desteklendi, finans sektörünün kaynakları bu dönemde ekonomik hayatın ihtiyaçlarına etkin şekilde yönlendirildi.

Reel sektörün ayakta tutulması için finans sektörünün üzerine düşeni yapmasını gerekli gören makroekonomik politika yaklaşımı, ABD'de de benimsendi.

"KAMUDA PROAKTİF YAKLAŞIM VAR"

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Halis Kıral, "Salgın sürecinde kamu tarafında proaktif bir yaklaşımla ihtiyaçlar karşılanmaya çalışılıyor" dedi.







(Halis Kıral)



"FAİZ POLİTİKASI..."

Ayrıca Halis Kıral, "Küresel düzeyde düşük faiz politikasının uzun süre devam edeceği yerelde de düşük faiz politikasının banka maliyetlerini daha yönetilebilir ve sürdürülebilir kılması, orta ve uzun vadede olumlu bir perspektif sunmaktadır" mesajını verdi.





TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDEKİ BAŞARISI DÜNYAYA ANLATILACAK

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından hazırlanan ve farklı dillere çevrilen "Türkiye'nin Koronavirüs Hastalığıyla Mücadelesi" başlıklı raporla, Kovid-19 sürecindeki sağlık tedbirleri ile idari ve ekonomik önlemler, rehber niteliğinde dünyaya duyurulacak.









Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, yaptığı kritik açıklamada, "Türkiye'de bulunan yabancı büyükelçilere, dünyada sağlıkla ilgilenen tüm kurumlara ve dünya ombudsmanlarına göndereceğiz. Türkiye'nin tecrübesini hem onlara anlatmış olacağız hem de başka ülkelerde benzer hastalıklar ortaya çıktığında Türkiye'nin uygulamaları onlar için bir rehber olacak" şeklinde konuştu.

Malkoç, "Raporu, 1,5 aylık bir süreç içinde tamamladık. Kurumumuzdaki uzman arkadaşlar ve denetçi arkadaşlarımızın emeğinin ürünüdür bu" dedi.