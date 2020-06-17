17 Haziran 2020, Çarşamba
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Ekonomi yönetiminin proaktif adımları örnek oluyor! O başarımız dünyaya anlatılacak

Bakan yönetimindeki Hazine ve ile Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi tarafından alınan kararlar ve ilgili kurumlarca salgın karşısında reel sektörü desteklemeyi amaçlayan proaktif adımlar dünyada izleniyor. Öte yandan () tarafından hazırlanan ve farklı dillere çevrilen "'nin Koronavirüs Hastalığıyla Mücadelesi" başlıklı raporla, Kovid-19 sürecindeki sağlık tedbirleri ile idari ve ekonomik önlemler, rehber niteliğinde dünyaya duyurulacak.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.06.2020 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020
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EKONOMİ YÖNETİMİNİN PROAKTİF ADIMLARI ÖRNEK OLUYOR!
'de salgınla mücadelenin başından beri reel sektöre destek esas alınırken, hem istihdamın devamlılığı hem de firmalarının nakit akışı desteklendi, finans sektörünün kaynakları bu dönemde ekonomik hayatın ihtiyaçlarına etkin şekilde yönlendirildi.

Reel sektörün ayakta tutulması için finans sektörünün üzerine düşeni yapmasını gerekli gören makroekonomik politika yaklaşımı, ABD'de de benimsendi.

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"KAMUDA PROAKTİF YAKLAŞIM VAR"

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi , "Salgın sürecinde kamu tarafında proaktif bir yaklaşımla ihtiyaçlar karşılanmaya çalışılıyor" dedi.



(Halis Kıral)

"FAİZ POLİTİKASI..."

Ayrıca Halis Kıral, "Küresel düzeyde düşük politikasının uzun süre devam edeceği yerelde de düşük faiz politikasının banka maliyetlerini daha yönetilebilir ve sürdürülebilir kılması, orta ve uzun vadede olumlu bir perspektif sunmaktadır" mesajını verdi.



TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDEKİ BAŞARISI DÜNYAYA ANLATILACAK

() tarafından hazırlanan ve farklı dillere çevrilen "Türkiye'nin Koronavirüs Hastalığıyla Mücadelesi" başlıklı raporla, Kovid-19 sürecindeki sağlık tedbirleri ile idari ve ekonomik önlemler, rehber niteliğinde dünyaya duyurulacak.



Kamu Başdenetçisi , yaptığı kritik açıklamada, "Türkiye'de bulunan yabancı büyükelçilere, dünyada sağlıkla ilgilenen tüm kurumlara ve dünya ombudsmanlarına göndereceğiz. Türkiye'nin tecrübesini hem onlara anlatmış olacağız hem de başka ülkelerde benzer hastalıklar ortaya çıktığında Türkiye'nin uygulamaları onlar için bir rehber olacak" şeklinde konuştu.

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Malkoç, "Raporu, 1,5 aylık bir süreç içinde tamamladık. Kurumumuzdaki uzman arkadaşlar ve denetçi arkadaşlarımızın emeğinin ürünüdür bu" dedi.

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