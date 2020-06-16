Türkiye'den koronavirüse karşı aşı ve ilaç geliştirme hamlesi! Bakan Mustafa Varank yerinde inceledi

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Türk bilim insanları GRFT (griffithsin) adlı bir molekülün Kovid-19'un enfeksiyon etkisini durdurucu veya azaltıcı yönünü var gücüyle araştırıyor. Bu kapsamda çalışmaları sıkı takibe alan Bakan Mustafa Varank, Türkiye'nin ilk disiplinler arası biyoteknoloji lisansüstü eğitim enstitüsü olan ve sağlık ile tarımsal biyoteknoloji alanlarında çalışmalar gerçekleştirilen Ankara Üniversitesi (AÜ) Biyoteknoloji Enstitüsü'nü ziyaret etti.