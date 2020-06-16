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Türkiye'den koronavirüse karşı aşı ve ilaç geliştirme hamlesi! Bakan Mustafa Varank yerinde inceledi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu koordinasyonunda yürütülen corona virüsün (Kovid-19) enfeksiyon etkisini durdurucu veya azaltıcı ilaç geliştirme projesi kapsamında Ankara Üniversitesi'ndeki laboratuvarlarda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Varank, söz konusu ilaç projesi kapsamında bugün itibarıyla hayvan deneyleri aşamasına geçildiğini açıkladı.
Giriş Tarihi: 16.06.2020 10:40 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020 10:51
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