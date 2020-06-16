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Haberler Galeri Türkiye'den koronavirüse karşı aşı ve ilaç geliştirme hamlesi! Bakan Mustafa Varank yerinde inceledi

Türkiye'den koronavirüse karşı aşı ve ilaç geliştirme hamlesi! Bakan Mustafa Varank yerinde inceledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu koordinasyonunda yürütülen corona virüsün (Kovid-19) enfeksiyon etkisini durdurucu veya azaltıcı ilaç geliştirme projesi kapsamında Ankara Üniversitesi'ndeki laboratuvarlarda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Varank, söz konusu ilaç projesi kapsamında bugün itibarıyla hayvan deneyleri aşamasına geçildiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 16.06.2020 10:40 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020 10:51
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Türkiye'den koronavirüse karşı aşı ve ilaç geliştirme hamlesi! Bakan Mustafa Varank yerinde inceledi GALERİ DEVAM EDİYOR

Türk bilim insanları GRFT (griffithsin) adlı bir molekülün Kovid-19'un enfeksiyon etkisini durdurucu veya azaltıcı yönünü var gücüyle araştırıyor. Bu kapsamda çalışmaları sıkı takibe alan Bakan Mustafa Varank, Türkiye'nin ilk disiplinler arası biyoteknoloji lisansüstü eğitim enstitüsü olan ve sağlık ile tarımsal biyoteknoloji alanlarında çalışmalar gerçekleştirilen Ankara Üniversitesi (AÜ) Biyoteknoloji Enstitüsü'nü ziyaret etti.

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Türkiye'den koronavirüse karşı aşı ve ilaç geliştirme hamlesi! Bakan Mustafa Varank yerinde inceledi

Bakan Varank'a ziyaretinde, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ile TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü (GMBE) Müdürü Prof. Dr. Şaban Tekin de eşlik etti.

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Türkiye'den koronavirüse karşı aşı ve ilaç geliştirme hamlesi! Bakan Mustafa Varank yerinde inceledi

Varank, AÜ Biyoteknoloji Enstitüsü bünyesinde Prof. Dr. Aykut Özkul'un yürütücülüğünü üstlendiği Kovid-19'a karşı ilaç geliştirme projesi kapsamında laboratuvarlarda yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Özkul ile birlikte koruyucu kıyafetler giyerek hayvan testlerinin yapıldığı özel odaya giren Varank, hayvanlar üzerinde yapılan deneyler hakkında bilgi aldı.

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Türkiye'den koronavirüse karşı aşı ve ilaç geliştirme hamlesi! Bakan Mustafa Varank yerinde inceledi

"GÜZEL MÜJDELERİ VEREBİLİRİZ"

Bakan Mustafa Varank, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Kovid-19'a karşı Türkiye'deki temel bilimsel çalışmaları koordine etmek üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde TÜBİTAK çatısı altında bir platform oluşturduklarını anımsatarak, burada yürütülen 17 aşı ve ilaç geliştirme projesinin desteklendiğini söyledi.

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Türkiye'den koronavirüse karşı aşı ve ilaç geliştirme hamlesi! Bakan Mustafa Varank yerinde inceledi

Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsünün öncülüğünde Kovid-19'a karşı GRFT molekülüyle geliştirilecek hastalığı önleyici ilaca yönelik çalışmalar hakkında bilgi aldıklarını belirten Varank, şöyle konuştu: