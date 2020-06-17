Vakıfbank sosyal hayatı destek kredisi yerli üretim yapan anlaşmalı firmalar! Kredi başvurusu nasıl yapılır?
Vakıfbank sosyal hayatı destek kredisi başvuru nasıl yapılır? Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalar hangileri? Vakıfbank tarafından gerçekleştirilen sosyal hayatı destek kredisi için başvurular başladı. Yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet firmalarından alışveriş yapacak vatandaşların yakından takip ettiği kredi ile ilgili detayları yazımızda derledik. Peki, Vakıfbank sosyal hayatı destek kredisi yerli üretim yapan anlaşmalı firmalar hangileri? Vakıfbank kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte cevaplar...
Vakıfbank'ın normalleşme sürecine geçiş döneminde başlattığı sosyal hayatı destek kredisine başvurular devam ediyor. Vakıfbank tarafından anlaşmalı firmalar listesi yayımlandı. Yerli üretim yapan firmaları merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. 30.000 TL'ye kadar verilecek destek kredisi ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Vakıfbank sosyal hayatı destek kredisi yerli üretim yapan anlaşmalı firmalar hangileri? Vakıfbank kredi başvurusu nasıl yapılır?
VAKIFBANK SOSYAL HAYATI DESTEK KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Katkı Paylı Faturalı Tüketici Kredisi
Anlaşmalı olunan yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet firmalarından alışveriş yaparak harcama tutarını kredilendirmek isteyen tüm bireysel müşteriler Katkı Paylı Faturalı Tüketici Kredisinden faydalanabilir.
Satın alacağınız ürüne ilişkin ödeme tutarını gösteren proforma veya kesin fatura ve yapılan ödemeye İlişkin Taahhütname (firmadan alınacak) ile birlikte size en yakın Vakıfbank şubelerine başvurabilirsiniz.
VAKIFBANK ANLAŞMALI FİRMALAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN...
Kredinin Özellikleri
* 3.000-30.000 TL'ye kadar
* Azami 6 ay ödemesiz dönemli
* Azami 60 ay vade
* Aylık %0.55 faiz oranı
|Kredi Tutarı (TL)
|Kredi Vadesi (Ay)
|Faiz Oranı
|Taksit Tutarı (TL)
|Efektif Yıllık Faiz Oranı
|10.000
|60 Ay
|%0,55
|228
|%8,1522
Faturalı Tüketici Kredisi
Kredi anlaşması bulunmayan, yerli üretim yapan firmalardan satın alacağı mobilya, kahverengi küçük ev aletleri, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet harcamalarını kredilendirmek isteyen tüm bireysel müşterilerimiz Faturalı Tüketici Kredisinden faydalanabilir.
Satın alacağınız ürüne ilişkin ödeme tutarını gösteren, proforma veya kesin fatura ile birlikte size en yakın Vakıfbank şubelerine başvurabilirsiniz.
Faturalı Tüketici Kredisi kapsamında açılan krediler firma hesabına aktarılacaktır.
Kredinin Özellikleri
* 3.000-30.000 TL'ye kadar
* Azami 6 ay ödemesiz dönemli
* Azami 60 ay vade
* Aylık %0,82 faiz oranı ile
|Kredi Tutarı (TL)
|Kredi Vadesi (Ay)
|Faiz Oranı
|Taksit Tutarı (TL)
|Efektif Yıllık Faiz Oranı
|10.000
|60 Ay
|%0,82
|251
|%12,0845
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