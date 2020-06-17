Bakan Varank: Aşı çalışmalarının son aşaması için gerekli altyapı hazır
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin tek aşı enstitüsüne gerçekleştirdiği ziyaretle yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Varank, "Türkiye’de bilimsel alanda dünyayla başa baş, hatta onların ötesine geçebilen çalışmalarımız var. Covid-19 Türkiye Platformu çerçevesinde yürüttüğümüz çalışmalarla elde ettiğimiz neticeleri hızlıca klinik araştırmalar seviyesine getirip Türkiye'yi dünyada öncü olacak işlerde marka haline dönüştürmek istiyoruz" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı konusunda temel araştırmalarda önemli mesafe kateden, hayvan deneylerine başlayan Türkiye, klinik araştırmalar öncesinde kurulu altyapıyı daha etkin kullanmak için harekete geçti.
Bakan Varank, Hacettepe Üniversitesinin Sıhhiye yerleşkesine bir ziyaret gerçekleştirdi. Varank'a ziyaretinde Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal eşlik etti. Aynı zamanda Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi olan Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Serhat Ünal, enstitüsünün çalışmalarıyla ilgili Bakan Varank'a bir sunum yaptı.
TÜRKİYE'DEKİ KLİNİK AŞI ÇALIŞMALARI HAKKINDA...
Prof. Dr. Ünal, aşı konusunda Türkiye'nin tek enstitüsünün Hacettepe'de olduğunu belirterek, enstitüde Aşı Çalışmaları Ana Bilim Dalı, Aşı Teknolojisi Ana Bilim Dalı ve Bağışıklama Politikaları Ana Bilim Dalı olarak faaliyet gösterdiklerini bildirdi. Serhat Ünal, Türkiye'deki klinik aşı çalışmaları hakkında Varank'a bilgi verdi. Kültür merkezindeki sunumun ardından Varank ve beraberindekiler, enstitüye geçerek, burada yapılan çalışmaları yerinde takip etti.
Varank, ziyaretinin ardından yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti:
"Serhat hocamızdan aşı enstitüsü ile ilgili değerlendirmelerini dinledik, merkez hakkında bilgi aldık. Türkiye'deki klinik çalışmalarla ilgili Hacettepe Üniversitesinin neler yaptığını dinledik. Verimli bir ziyaret oldu. Bu laboratuvar 4-5 yıllık bir maziye sahip ama verimli kullanılması konusunda birtakım sıkıntılar olmuş. Kurulu bu altyapıyı aşı geliştirme çalışmalarında daha etkin bir şekilde kullanmak için üniversitemizi ziyaret ettik."
Varank, buradaki altyapıyı Covid-19 Türkiye Platformu çerçevesinde Türkiye'deki tüm bilimsel araştırmalar için kullandırtmak üzere gerekli desteği vereceklerini aktararak, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) projelerinde de enstitünün aktif olarak kullanılmaya başlandığını vurguladı.
"BİLİM İNSANLARIMIZA GÜVENİYORUZ"
Türkiye'nin bilimsel alanda Kovid-19 ile mücadelede çok güzel çalışmalar yürüttüğüne dikkati çeken Varank, şu ifadeleri kullandı:
"Dünyayla başa baş, hatta onların ötesine geçebilen çalışmalarımız var. Bilim insanlarımızın kabiliyetlerini gördüğümüzde gurur duyuyoruz. Onlara elimizden gelen desteği vermek üzere gayret gösteriyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak desteklerimizle kurulan bu altyapıyı ülkemizdeki aşı çalışmalarında ciddi bir şekilde kullanacağız. Temel araştırmalardan sonra gelen klinik araştırmalar, bu tip insan sağlığını ilgilendiren projelerde çok kritik oluyor. Covid-19 Türkiye Platformu çerçevesinde yürüttüğümüz çalışmalarla elde ettiğimiz neticeleri biz de hızlıca klinik araştırmalar seviyesine getirip Türkiye'yi dünyada öncü olacak işlerde marka haline dönüştürmek istiyoruz. Bilim insanlarımıza güveniyoruz. İnşallah güzel neticeler alırız."
Bakan Varank, daha sonra aynı yerleşkede bulunan Hacettepe Üniversitesi Türkiye Doping Kontrol Merkezini ziyaret etti. Merkez Müdürü Prof. Dr. Ali Haydar Demirel, merkezin çalışmaları hakkında Varank'a bilgi verdi. Prof. Dr. Demirel, merkezin dünyadaki 26 laboratuvardan biri olduğunu belirterek, sporcu performanslarının geliştirilmesi konusunda da ciddi bir Ar-Ge potansiyellerinin bulunduğunu kaydetti.
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