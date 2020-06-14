Son dakika: TÜED gündeme getirdi! Milyonlarca emeklinin geliri artacak
Temmuz da emekliler için zam ve ikramiye ayı olacak. Emeklilerin gelirini artıracak, bütçesini rahatlatacak talepleri de var. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanlar Kurulu, emekliler için 7 talebi gündeme taşıdı. İşte o 7 talebi ve detayları ahaber.com.tr olarak sizler için derledik.
2020 emekliler için kazanç yılı olurken, TÜED gelirleri artıracak, bütçesini rahatlatacak 7 talebi gündeme getirdi. Talepler arasında ikramiye, promosyon ve ek ödeme zammı, aile yardımı ve intibak var.
Ocak'ta maaşları artan, ikinci promosyonunu zamlı alma imkanına kavuşan, Ramazan Bayramı ikramiyesini erken cebine koyan emeklilerin 650 bininin aylık ödemesi bin 500 liraya yükseltilirken, kazanımlar sürüyor.
Temmuz da emekliler için zam ve ikramiye ayı olacak. Emeklilerin gelirini artıracak, bütçesini rahatlatacak talepleri de var. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanlar Kurulu, emekliler için 7 talebi gündeme taşıdı:
İŞTE O TALEPLER
Banka promosyonlarına bir artış daha yapılsın. Promosyon için bir komisyon kurulsun ve bütün taraflar masada olsun.
● Aylıklara yüzdeli zamlar yerine seyyanen zamlar yapılsın.
● Ek ödeme oranları maaşın yüzde 4-5'inden yüzde 9-10'una yükseltilsin
● 2000 sonrasında emekli olanlar için de intibak düzenlemesi yapılsın.
● Bayram ikramiyeleri günün koşullarına göre yeniden belirlensin ve ardından da her yıl 'yeniden değerleme ölçütüne' ya da 'enflasyona' endekslensin.
● Aile yardımı, çalışanlara yapıldığı gibi emeklilere de yapılsın.
● Emeklilerden sağlıkta katkı payı alınmasın.
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