11 Haziran 2020, Perşembe
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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Türk Kızılayı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Türk Kızılayı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı

Son dakika haberi... , "Dünyanın dört bir yanında yardıma muhtaç ve korumasız durumda olanların umudu ’ının 152. kuruluş yıl dönümünü gönülden kutluyorum. Zor zamanlarda kahraman edasıyla fedakârca gayret eden gönüllü kardeşlerime de şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 11.06.2020
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BAKAN ALBAYRAK'TAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

, Türk Kızılayı'nın kuruluşunun 152. yıl dönümü vesilesiyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Dünyanın dört bir yanında yardıma muhtaç ve korumasız durumda olanların umudu Türk Kızılay'ının 152. kuruluş yıl dönümünü gönülden kutluyorum.

Zor zamanlarda kahraman edasıyla fedakârca gayret eden gönüllü kardeşlerime de şükranlarımı sunuyorum."

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