Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Türk Kızılayı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Dünyanın dört bir yanında yardıma muhtaç ve korumasız durumda olanların umudu Türk Kızılay’ının 152. kuruluş yıl dönümünü gönülden kutluyorum. Zor zamanlarda kahraman edasıyla fedakârca gayret eden gönüllü kardeşlerime de şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türk Kızılayı'nın kuruluşunun 152. yıl dönümü vesilesiyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Albayrak açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Dünyanın dört bir yanında yardıma muhtaç ve korumasız durumda olanların umudu Türk Kızılay'ının 152. kuruluş yıl dönümünü gönülden kutluyorum.
Zor zamanlarda kahraman edasıyla fedakârca gayret eden gönüllü kardeşlerime de şükranlarımı sunuyorum."
Dünyanın dört bir yanında yardıma muhtaç ve korumasız durumda olanların umudu Türk @Kizilay'ının 152. kuruluş yıl dönümünü gönülden kutluyorum.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 11, 2020
Zor zamanlarda kahraman edasıyla fedakârca gayret eden gönüllü kardeşlerime de şükranlarımı sunuyorum.
#Kızılay152Yaşında pic.twitter.com/7Ecjxgclui
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Sözleşmeli öğretmen başvuruları ne zaman bitiyor?
- Emine Erdoğan, Kızılay'ın 152'nci kuruluş yılını kutladı
- Bakan müjdeledi: 576 proje hayata geçecek
- Koronavirüs vaka sayısı ne kadar?
- FETÖ'cü Öz’ün hesabında milyon dolarlık para akışı!
- 81 ilde dev operasyon: 935 şüpheli yakalandı
- KKTC'den İngiltere'ye "askeri üs" tepkisi
- "Anayasa yaparsa bizi camiye de sokmaz"
- PKK'ya Kandil'de TSK-MİT operasyonu!
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 'Ayasofya' tepkisi
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ilkatama.meb.gov.tr: Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu ne zaman bitiyor? 2020 sözlü sınav ne zaman?
- Halkbank bireysel temel ihtiyaç kredisi sonuçları sorgulama! 10.000 TL destek kredisi başvuru nasıl yapılır?
- Son dakika: Süper Lig ertelendi mi? Bu hafta maç var mı? 2020 Süper Lig puan durumu ve maç programı
- Kıdem tazminatında son dakika gelişmesi! Yeni dönem başlıyor! İşte yeni formüller...
- Türkiye corona son durum: 11 Haziran koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de kaç kişi öldü?
- Son dakika: Bekçilerin yetkileri nelerdir? 2020 Bekçilerin silah kullanma, üst arama, kimlik sorma yetkisi var mı?
- Milyonlara çifte maaş müjdesi! Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ne zaman devreye girecek? TES nedir?
- A101 11 Haziran aktüel katalog: Bu hafta Samsung 4K Curved TV dikkat çekiyor! İşte A101 perşembe indirimleri...
- Altın fiyatları hareketli! Altın yükselecek mi? 11 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?
- A101'de yarın hangi ürünler indirimli olacak? A101 11 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Son dakika: İşten çıkarma yasağı ne zaman kalkıyor? 2020 işten çıkarma yasağı süresi uzayacak mı?
- MEB son dakika: Karne nasıl olacak? 2020 Karneler ve diplomalar ne zaman verilecek? Karneler nasıl alınacak?