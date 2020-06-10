10 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Faizler düştü! Ev satışları patladı: Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank...

Son dakika: Faizler düştü! Ev satışları patladı: Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank...

Kamu bankaları , ve 'ın oranlarını birinci elde yüzde 0.64, ikinci elde ise yüzde 0.74'e düşürmesi, İzmir'deki konut piyasasında hareketliliğe neden oldu. İzmirli vatandaşlardan bazıları kiradan kurtulmak için ev aldığını belirtirken, kimi ise yatırım amaçlı aldığını kaydetti.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.06.2020 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020
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FAİZLER DÜŞTÜ! EV SATIŞLARI PATLADI
İzmir'de, 1 Haziran'da açıklanan konut kredi oranları, gayrimenkul sektöründe bayram havası estirdi. Konut kredilerinde faiz oranları düştü. Sıfır konutlardaki faiz oranı yüzde 0.64, ikinci elde ise yüzde 0.74 olarak açıklandı. faiz oranlarının düşmesi, vatandaşların 180 ay vade ve 1 yıl geri ödemesiz kredi imkanından faydalanabilmesi, İzmir'deki konut piyasasını hareketlendirdi.

GEÇEN AY 5, BU AY 25 EV SATIŞI

İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, "Hiç beklemediğimiz bir zaman açıklama yapıldı. Açıkçası biz de çok şaşırdık. Çok doğru bir hareket ve çok doğru bir zamandı. İşlerimizde bir anda bir artış sağladı. Piyasaların hareketlenmesinde ve insanların ev sahibi olmasında ciddi bir olanak sağladı" dedi. Bazı fırsatçıların bu durumu kullanarak fiyatları arttırdığını da hatırlatan Güleroğlu, "Bu 5-10 gün daha böyle gider. Ondan sonra fiyatlar normal halini bulur. Yatırımcı kesinlikle iyi bir emlak danışmanıyla çalışsın. Bu kurumların Ticaret Bakanlığı'ndan yetki alındığından emin olunsun. Sözleşme yapılmasına da önem verilsin" dedi. Gayrimenkul danışmanlık ofisi de bulunan Güleroğlu, "Geçen ay 5 ev satmıştık. Faiz indirimi sonrası 25 ev sattık" dedi. Gayrimenkul danışmanı Zafer Nerez (44) ise, "Kredi faizlerin düşmesi ve 12 ay geri ödemesiz kredi kullandırılması bu talebi çok arttırdı. Hani zamanda yüzde 80'lik yapılandırma oranı yüzde 90'a çıkınca müşterilerin borçlanarak ev almaya yönlendirdi. Konut talebi bir önceki yıla göre yüzde 30, yüzde 40 arttı" dedi.

SENELERDİR KİRADAYDI

Faiz indirimi sonrası kiradan kurtulmak için ev satın alan evli ve 2 çocuk babası İbrahim Halil Tamburacı (31), "Bu faiz oranlarının düşmesini fırsat bildik. Senelerdir kirada oturuyorum ben. Bu fırsatı da geri tepmek istemedik. Faiz oranlarının düşmesi, ertelemeli ödemeler elimizi çabuk tuttuk. kredimiz onaylandı. Şu an tapu önünde işlemlerimizin bitmesini bekliyoruz. Herkese tavsiye ederim bu fırsatı kaçırmasınlar" dedi.

"DEVLETE TEŞEKKÜR EDERİM"

1 evi bulunan evli ve 4 çocuk babası Mesut Kıyak (47), faiz indirimi sonrası yatırım amaçlı 3 ev daha satın almak için harekete geçtiğini belirtti. Devlete yaptığı çalışmadan dolayı teşekkür eden Kıyak, "Hiçbir şekilde çıkartmıyorlar. Çok memnun olduk. Başka şekilde satın alamazdık. Çocuklarımın her birine 1 daire kalacak. Yanımda çalışan kirada oturan elemanlar da bu şekilde ev sahibi olmak için bankaya başvurdu. Herkes ev sahibi mal sahibi olacak. Çok memnunuz" dedi.

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