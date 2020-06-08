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Fırsatçılar yine iş başında! Konut kredisinde faiz düştü ama fiyatlar yüzde 30 arttı

Konut kredilerinde sunulan rekor indirimi sonucu piyasasında yoğun bir hareketlilik başlarken konut fiyatlarında geçtiğimiz döneme göre yüzde 30 civarında artış görüldü.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.06.2020 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020
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FIRSATÇILAR YİNE İŞ BAŞINDA! FİYATLAR YÜZDE 30 ARTTI

Hazine ve Maliye Bakanı 'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile kamu bankalarında tarihin en düşük konut kredi faizi vatandaşlara sunulmaya başlandı.

Rekor seviyede gerçekleşen bu indirimi sonrası konut satışlarına büyük bir ilgi gösterildi. Vatandaşlar kredi işlemleri için bankaların yolunu tutarken Korona virüs sürecinde büyük yara alan piyasası da tekrar hareketlendi. Piyasanın hareketlenmesi ve vatandaşların yatırım amaçlı konutlara yönelmesi ise emlak piyasasında da fiyat artışlarına neden oldu. Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na konuşan Başkanı , emlak piyasasının bu sürece hazırlıksız yakalandığını ifade ederken artan talep sonucu bazı fırsatçı mülk sahiplerinin konut fiyatlarını yüzde 30 oranında geçtiğimiz aylara göre arttırdığını belirtti.

"FIRSATÇI İNSANLAR, FİYATLARIN YÜZDE 30 CİVARINDA ARTMASINA SEBEP OLDU"
Emlak sektörünün rekor faiz indirimi ile oluşan talep patlamasına hazırlıksız yakalandığını ifade eden Eskişehir Emlak Komisyoncular Odası Başkanı Gazi Çelik, piyasada ortaya çıkan fırsatçılara ise sitem etti. Geçtiğimiz aya göre konut fiyatlarının yüzde 30 arttığını söyleyen Çelik, "Virüsle birlikte bütün esnafın işleri durdu. İnsanlar yaklaşık 2 buçuk ay evde kaldılar. Bizim sektörümüz de bu zamanda bir durağanlık yaşadı ve sıkıntı oldu. Devletimiz, bu durağanlığı canlandırmak için yaklaşık 10 yıldan beri yaşamadığımız, kamu bankalarındaki faiz oranıyla piyasaları canlandırmak için bir adım attı. Biz inşaat sektörü olarak buna hazırlıksız yakalandık. Bir yıl önce faiz oranları yüksekti ve birçok vatandaş arsası elinde olmasına rağmen inşaat üretmiyordu çünkü satmaktan çekiniyorlardı. Faiz oranları yüksekti. Şimdi faizlerin böyle olması inşaat sektörünü hazırlıksız yakaladı. Mevcut olan gayrimenkullerin sayıları sınırlı. Birden talep artınca, arz ve talep dengesi bozuldu. Bundan dolayı talep çok. Bazı fırsatçı insanlarda, fiyatların yüzde 30 civarında artmasına sebep oldu. Bir satıcı 500 bin lira istiyorsa, şu anda yaklaşık 600 bin lira istiyor. Çok çeşitli fiyatlarla oynanıyor. İnsanlar gayrimenkule yatırım yapmak için arayış içerisindeler. Bu şekilde bir koşturma piyasada devam ediyor" şeklinde konuştu.

"ŞU ANDA MAL BULAMIYORUZ"
Gazi Çelik, son olarak sektörün hazırlıksız yakalanmasıyla birlikte piyasada konusunda büyük sıkıntı olduğunu vurgularken şu şekilde konuştu;

"Bankaların önündeki kredi kuyrukları çok yoğun ama şu anda da mal bulamıyoruz. Orta halli insanların tüketecekleri mallar, kalmadı diyebiliriz. Büyükşehirlerde projeler var. Projesi olanların, proje üzerinden satış yaptıkları için daha yararlanacaklarını düşünüyorum. Ama ikinci el evlerde fiyatların arttığını görüyoruz. Orta halli insanların bu malları tükettiğini görüyoruz. Arz talep dengesinin bozulmasıyla fiyatların arttığını görüyoruz. "

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