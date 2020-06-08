Milyonları ilgilendiriyor! Konut kredisi, taşıt kredisi, tatil kredisi aylık ödeme tutarı ne kadar? Tüm detaylar...
Son dakika haberi... Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için dört yeni kredi paketini hayata geçirildi. Kamu bankalarının kredi desteğine başvuruların başlamasının ardından en çok merak edilenler arasında, aylık ödeme miktarı yer aldı. Tarihin en düşük kredi faiz paketi ile ilgili detayları haberimizde derledik. Peki, Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi, taşıt kredisi, tatil kredisi aylık ödeme tutarı ne kadar? İşte cevaplar...
Son dakika... Kamu bankaları tarafından tarihin en düşük faizli kredi destek paketleri açıklanmış, kredi paketlerine yoğun ilgi gösterilmişti. Normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için başlatılan kredi desteği ile ilgili bazı sorular gündeme geldi. Ev ve otomobil sahibi olmak isteyenlerin yakından takip ettiği kredilerin detayları açıklandı. 4 yeni kredi destek paketi ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası konut kredisi, taşıt kredisi ve tatil kredisi aylık ödeme tutarı ne kadar?
KONUT KREDİSİ AYLIK ÖDEME TUTARI NE KADAR?
Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında, düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunuluyor.
Bu "tarihi" imkandan daha geniş kesimlerin istifade edebilmesi için müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırılmış olup 3 büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL'ye kadar kredi kullandırılabilecek. Kredi kullanımında yüzde 10'dan başlayan, düşük öz kaynak/peşinat oranı uygulanıyor.
Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.
Örnek ödeme tablosu (12 ay ödemesiz dönemli) şöyle:
Kredi Tutarı (TL)
Kredi Vadesi (Ay)
Taksit Tutarı (TL)
Toplam Geri Ödeme (TL)
100.000
12+168=180
1.019
171.184
Örnek ödeme tablosu (eşit taksitli) şöyle:
Kredi Tutarı (TL)
Kredi Vadesi (Ay)
Taksit Tutarı (TL)
Toplam Geri Ödeme (TL)
100.000
180
937
168.709
İKİNCİ EL KONUT ÖDEME TABLOSU
İkinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,74 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.
Örnek ödeme tablosu (12 ay ödemesiz dönemli) şöyle:
Kredi Tutarı (TL)
Kredi Vadesi (Ay)
Taksit Tutarı (TL)
Toplam Geri Ödeme (TL)
100.000
12+168=180
1.095
183.925
Örnek ödeme tablosu (eşit taksitli) şöyle:
|Kredi Tutarı (TL)
|Kredi Vadesi (Ay)
|Taksit Tutarı (TL)
|Toplam Geri Ödeme (TL)
|100.000
|180
|1.007
|181.285
TAŞIT KREDİSİ, SOSYAL HAYATI DESTEK KREDİSİ VE TATİL DESTEK KREDİSİ İÇİN DETAYLAR BİR SONRAKİ SAYFADA
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