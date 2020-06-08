Son dakika... Kamu bankaları tarafından tarihin en düşük faizli kredi destek paketleri açıklanmış, kredi paketlerine yoğun ilgi gösterilmişti. Normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için başlatılan kredi desteği ile ilgili bazı sorular gündeme geldi. Ev ve otomobil sahibi olmak isteyenlerin yakından takip ettiği kredilerin detayları açıklandı. 4 yeni kredi destek paketi ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası konut kredisi, taşıt kredisi ve tatil kredisi aylık ödeme tutarı ne kadar?

KONUT KREDİSİ AYLIK ÖDEME TUTARI NE KADAR?

Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında, düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunuluyor.

Bu "tarihi" imkandan daha geniş kesimlerin istifade edebilmesi için müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırılmış olup 3 büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL'ye kadar kredi kullandırılabilecek. Kredi kullanımında yüzde 10'dan başlayan, düşük öz kaynak/peşinat oranı uygulanıyor.

Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.

Örnek ödeme tablosu (12 ay ödemesiz dönemli) şöyle:

Kredi Tutarı (TL) Kredi Vadesi (Ay) Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme (TL) 100.000 12+168=180 1.019 171.184



Örnek ödeme tablosu (eşit taksitli) şöyle:

Kredi Tutarı (TL) Kredi Vadesi (Ay) Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme (TL) 100.000 180 937 168.709

İKİNCİ EL KONUT ÖDEME TABLOSU

İkinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,74 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.

Örnek ödeme tablosu (12 ay ödemesiz dönemli) şöyle:

Kredi Tutarı (TL) Kredi Vadesi (Ay) Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme (TL) 100.000 12+168=180 1.095 183.925

Örnek ödeme tablosu (eşit taksitli) şöyle:

Kredi Tutarı (TL) Kredi Vadesi (Ay) Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme (TL) 100.000 180 1.007 181.285

TAŞIT KREDİSİ, SOSYAL HAYATI DESTEK KREDİSİ VE TATİL DESTEK KREDİSİ İÇİN DETAYLAR BİR SONRAKİ SAYFADA