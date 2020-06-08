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0,64-0,74 konut kredisi hesaplama: 2020 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ev kredisi başvuru nasıl yapılır?
Konut kredisi başvuru nasıl yapılır? Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından 12 ay ödemesiz 15 yıl vadeli konut kredisine başvurular başladı. Ev sahibi olmak isteyenler için büyük fırsat olan konut kredisi kampanyasına yoğun ilgi gösteriliyor. Kamu bankalarının açıkladığı tarihin en düşük faizli konut kredisine başvuru yapmak isteyen vatandaşlar detayları araştırmaya başladılar. Peki, 0,64-0,74 konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? 2020 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ev kredisi başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 08.06.2020 09:59 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020 10:03
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