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Haberler Galeri 0,64-0,74 konut kredisi hesaplama: 2020 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ev kredisi başvuru nasıl yapılır?

0,64-0,74 konut kredisi hesaplama: 2020 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ev kredisi başvuru nasıl yapılır?

Konut kredisi başvuru nasıl yapılır? Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından 12 ay ödemesiz 15 yıl vadeli konut kredisine başvurular başladı. Ev sahibi olmak isteyenler için büyük fırsat olan konut kredisi kampanyasına yoğun ilgi gösteriliyor. Kamu bankalarının açıkladığı tarihin en düşük faizli konut kredisine başvuru yapmak isteyen vatandaşlar detayları araştırmaya başladılar. Peki, 0,64-0,74 konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? 2020 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ev kredisi başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 08.06.2020 09:59 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020 10:03
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0,64-0,74 konut kredisi hesaplama: 2020 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ev kredisi başvuru nasıl yapılır? GALERİ DEVAM EDİYOR

Konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından Türkiye tarihinin en düşük faizli konut kredisi başvuruları başladı. 0,64 ve 0,74 faiz oranları ile herkesi ev sahibi yapmayı amaçlayan kamu bankaları, başvuruların detaylarını açıkladı. Konut kredi paketi kapsamında sıfır konutlar için uygulanacak aylık yüzde 0,64 faiz oranı, bir dönüm noktasına işaret ediyor. Peki, 0,64-0,74 konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? 2020 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ev kredisi başvuru nasıl yapılır? İşte merak edilen soruların yanıtı...

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0,64-0,74 konut kredisi hesaplama: 2020 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ev kredisi başvuru nasıl yapılır?

KONUT KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

2 Haziran'da başlayan konut kredisi başvuruları, Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası şubelerinden yapılıyor.

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0,64-0,74 konut kredisi hesaplama: 2020 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ev kredisi başvuru nasıl yapılır?

Avantajlı faiz oranları ile kullanılabilecek konut kredileri ister aylık eşit taksitlerle, ister 12 aya kadar ödemesiz dönem imkanı ile 15 yıla varan vadede, yüzde 10'dan başlayan, düşük peşinat oranı ile yararlanılabilecek.

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0,64-0,74 konut kredisi hesaplama: 2020 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ev kredisi başvuru nasıl yapılır?

KONUT KREDİSİ HESAPLAMA (ÖRNEK ÖDEME TABLOSU)

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0,64-0,74 konut kredisi hesaplama: 2020 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ev kredisi başvuru nasıl yapılır?

KONUTTA EN DÜŞÜK FAİZ

Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak.