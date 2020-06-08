0,64-0,74 konut kredisi hesaplama: 2020 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ev kredisi başvuru nasıl yapılır?

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Konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından Türkiye tarihinin en düşük faizli konut kredisi başvuruları başladı. 0,64 ve 0,74 faiz oranları ile herkesi ev sahibi yapmayı amaçlayan kamu bankaları, başvuruların detaylarını açıkladı. Konut kredi paketi kapsamında sıfır konutlar için uygulanacak aylık yüzde 0,64 faiz oranı, bir dönüm noktasına işaret ediyor. Peki, 0,64-0,74 konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? 2020 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ev kredisi başvuru nasıl yapılır? İşte merak edilen soruların yanıtı...