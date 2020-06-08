Bir bankadan daha yatırımcıya destek kredisi! TKYB'den yüzde 7.75 faiz oranı ile...

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB)'den yapılan açıklamaya göre, yatırım taahhütlü avans kredisi imkanı çerçevesinde 10 yıla kadar vadeli "yatırıma destek" TL kredisini Merkez Bankası'nın belirlediği güncel politika faiz oranına endeksli bugün itibariyle yüzde 7.75 faiz oranıyla yatırımcılara sundu.

Giriş Tarihi: 08.06.2020 14:04 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020 14:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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