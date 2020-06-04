Ev alacaklar dikkat! Elinizi çabuk tutun! Emlak Konut projeleri İstanbul, Ankara, İzmir kampanya detayları

Emlak Konut projelerine yoğun ilgi gösteriliyor. Projede yüzde 5 peşinat ve yüzde 10 indirimle ev sahibi olma imkanı sunuluyor. Emlak Konut projelerinin kampanyasının duyurulmasının ardından vatandaşlar projelere yoğun ilgi gösterdi. 2 yıl sonra ödemeli kampanyadan yararlanmak isteyenler, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Kampanyanın hangi projelerde geçerli olduğuna, hangi illerde yapılacağına ve merak edilen her şeye ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte Emlak Konut projeleri İstanbul, Ankara, İzmir kampanya detayları...