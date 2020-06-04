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Ev alacaklar dikkat! Elinizi çabuk tutun! Emlak Konut projeleri İstanbul, Ankara, İzmir kampanya detayları
Ev sahibi olmak isteyenler için Emlak Konut'tan dev kampanya duyuruldu. Kampanya kapsamında yer alan projelere yoğun ilgi gösteriliyor. 2 yıl sonra ödemeli kampanyaları başlaması ile birlikte, vatandaşlar başvuru detaylarını araştırmaya başladılar. İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Konya, Denizli, ve Niğde'deki projelerin detaylarını haberimizde derledik. Bu fırsatı kaçırmak istemiyorsanız elinizi çabuk tutun. İşte Emlak Konut 2 yıl sonra ödemeli kampanyanın detayları...
Giriş Tarihi: 04.06.2020 09:35 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 09:39
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