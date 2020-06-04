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Ev alacaklar dikkat! Elinizi çabuk tutun! Emlak Konut projeleri İstanbul, Ankara, İzmir kampanya detayları

Ev sahibi olmak isteyenler için Emlak Konut'tan dev kampanya duyuruldu. Kampanya kapsamında yer alan projelere yoğun ilgi gösteriliyor. 2 yıl sonra ödemeli kampanyaları başlaması ile birlikte, vatandaşlar başvuru detaylarını araştırmaya başladılar. İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Konya, Denizli, ve Niğde'deki projelerin detaylarını haberimizde derledik. Bu fırsatı kaçırmak istemiyorsanız elinizi çabuk tutun. İşte Emlak Konut 2 yıl sonra ödemeli kampanyanın detayları...

Giriş Tarihi: 04.06.2020 09:35 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 09:39
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Ev alacaklar dikkat! Elinizi çabuk tutun! Emlak Konut projeleri İstanbul, Ankara, İzmir kampanya detayları

Emlak Konut projelerine yoğun ilgi gösteriliyor. Projede yüzde 5 peşinat ve yüzde 10 indirimle ev sahibi olma imkanı sunuluyor. Emlak Konut projelerinin kampanyasının duyurulmasının ardından vatandaşlar projelere yoğun ilgi gösterdi. 2 yıl sonra ödemeli kampanyadan yararlanmak isteyenler, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Kampanyanın hangi projelerde geçerli olduğuna, hangi illerde yapılacağına ve merak edilen her şeye ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte Emlak Konut projeleri İstanbul, Ankara, İzmir kampanya detayları...

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Ev alacaklar dikkat! Elinizi çabuk tutun! Emlak Konut projeleri İstanbul, Ankara, İzmir kampanya detayları

EMLAK KONUT PROJELERİ HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Emlak Konut GYO'nun 26 projesinde sınırlı süre için geçerli olan söz konusu kampanya; İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Konya, Denizli, ve Niğde'deki projelerini içeriyor.

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Ev alacaklar dikkat! Elinizi çabuk tutun! Emlak Konut projeleri İstanbul, Ankara, İzmir kampanya detayları

EMLAK KONUT PROJELERİ HANGİLERİ?

"Avangart İstanbul, Avrupark Hayat, Başkent Emlak Konutları, Büyükyalı İstanbul , Cer İstanbul , Düşler Vadisi , Ebruli Ispartakule , Evora İzmir, Evora Denizli, Gebze Emlak Konutları 3. Etap, Göl Panorama Evleri, İdealist Cadde, İstmarina, Karat 34, Koordinat Çayyolu, Köy Zekeriyaköy, Merkez Ankara, Nidapark İstinye, Nidapark Küçükyalı, Niğde Emlak Konutları, Temaşehir Konya, Tual Adalar, Tual Bahçekent, Semt Bahçekent, Validebağ Konakları ve Yeniköy Konakları İstanbul."

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Ev alacaklar dikkat! Elinizi çabuk tutun! Emlak Konut projeleri İstanbul, Ankara, İzmir kampanya detayları

EMLAK KONUT PROJESİNİN DETAYLARI

Emlak Konut GYO, "Hayallerini Erteleme Türkiye" sloganıyla hayata geçirdiği kampanya kapsamında, yüzde 5 peşinatla ve yüzde 10 indirimle ev sahibi olma imkanı sunarken, kampanyada, taksit ödemeleri üçüncü yılda başlıyor.

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Ev alacaklar dikkat! Elinizi çabuk tutun! Emlak Konut projeleri İstanbul, Ankara, İzmir kampanya detayları

Emlak Konut GYO açıklamasına göre, şirket, ev sahibi olmak isteyenler için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu hedefle başlatılan yeni kampanya, yaşamın başladığı teslime hazır ve yapımı devam eden projeleri kapsıyor.