Bakan Dönmez açıkladı: Yer altı maden işçilerine destek ödemeleri başladı
Son dakika haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yer altı maden işçilerine yapılan destek ödemelerine bugün başlandığını duyurdu.
Bakan Dönmez, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İstihdamı ve üretimi artırmak için yer altı maden işçilerine yapılan destek ödemelerine bugün itibarıyla başladık. Yılda 10 bin yer altı madencimiz için belirtilen şartları yerine getiren işletmelere toplamda 350 milyon TL'lik destek ödemesi yapacağız" ifadelerini kullandı.
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